Нефть начала расти из-за сохранения ставки ФРС

Мировые цены на нефть начали подниматься в среду вечером, когда стало известно о сохранении базовой ставки ФРС на прежнем уровне. До этой информации нефтяные цены снижались, но очень незначительно.

Публикация решения ФРС все изменила: фьючерсы на североморскую Brent сроком поставки в апреле поднялись на 0,31% - до 68,72 доллара за баррель. Мартовские фьючерсы на нефть марки WTI подорожали на 0,09% - до 64,58 доллара за баррель.

Таким образом нефтяной рынок одобрительно отреагировал на решение американского банковского регулятора не изменять кредитную политику, как минимум, на ближайшие полтора месяца - до мартовского заседания.