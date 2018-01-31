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31.01.2018 22:20
Рубрика: Экономика

"Норникель" войдет в число крупнейших золотодобывающих предприятий России

Текст: Валерий Львов
"Норникель" опубликовал производственные итоги за 2017 год и прогнозы на 2018 год. Год оказался успешным, компания полностью выполнила производственный план. Объемы выпуска основных металлов из собственного сырья выросли на 7-15% относительно 2016 года, рост производства меди и платины превысил целевые показатели.

Объем производства никеля из собственного сырья в 2017 году вырос на 7% - до 210 тыс. тонн. Всего в прошлом году в целом по группе произведено 217 тыс. тонн никеля.

Объем производства меди составил 401 тыс. тонн, что на 11% выше уровня 2016 года. Производство платины - 670 тыс. тр. унций (+4%). "Норникель", на долю которого приходится 40% добычи палладия в мире, увеличил производство этого металла на 6% - до 2,78 млн тр. унций. Палладий востребован в производстве электромобилей, и бум на электромобили спровоцировал рост спроса на этот металл, подорожавший за прошлый год больше, чем на 50%.

Компания в 2017 году завершила основной этап реконфигурации производства. Обновленная Талнахская обогатительная фабрика выведена на проектную мощность 10,2 млн тонн руды и на запланированные уровни извлечения металлов. Прошла модернизация основных производственных активов, выросла эффективность производства.

Планы "Норникеля" на 2018 год весьма амбициозны. Планируется дальнейший рост производства меди как на существующих мощностях, так и за счет нового актива компании - Быстринского ГОКа в Забайкальском крае, который также позволит удвоить, по предварительной оценке, производство золота. "Норникель" войдет, таким образом, в число крупнейших золотодобывающих предприятий в России.

На встрече с Владимиром Путиным в декабре прошлого года президент "Норникеля" Владимир Потанин сообщил, что Быстринский ГОК, который будет добывать и перерабатывать в год более десяти миллионов тонн руды, - крупнейший в отрасли проект со времён Советского Союза. "И он не только важен для нашей компании как элемент долгосрочного устойчивого развития, - заявил В. Потанин, - но и, я уверен, очень серьезно положительно повлияет на социально-экономическую ситуацию в регионе".

Глава "Норникеля" особо отметил, что проект осуществлялся на основе государственно-частного партнерства, его инфраструктура - энергоснабжение, железная дорога - строились совместно государством и компанией. В 2019 году комбинат выйдет на полную мощность.

Значимым событием для населения Норильска стало завершение строительства линии широполосного интернета. Компания за свой счет протянула кабель на 900 км по вечной мерзлоте и тундре.

Успешно реализует компания и экологические программы. "Норникель" уже на 35% снизил выбросы в черте Норильска, отметил Потанин на встрече с президентом РФ. Кстати, компания уменьшила выбросы вредных веществ в атмосферу на Кольском полуострове. К 2023 году "Норникель" на 75% сократит выбросы диоксида серы на своих производствах. В интервью одному из деловых изданий в конце ноября Владимир Потанин заявил, что компания всегда стремилась сделать Норильск чистым городом, а производство - зеленым.

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