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31.01.2018 23:19
Рубрика: Спорт

Раздали ракетки

Объявлен состав наших на Кубок федерации
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Столичный выпуск №7484 (21)
Определился состав женской сборной России на первый матч теннисного Кубка федерации против Словакии.

Как сообщает пресс-служба Федерации тенниса России, в команду вошли Наталья Вихлянцева, Анна Калинская, Анастасия Потапова и Вероника Кудерметова.

Теннисистки Касаткина и Звонарева удачно стартовали в Петербурге

В этом составе лидерские функции будет исполнять 20-летняя Вихлянцева, являющаяся на данный момент седьмой ракеткой страны. В рейтинге Женской теннисной ассоциации Наталья занимает 76-ю строчку. Выше нее - Светлана Кузнецова (17), Елена Веснина (21), Анастасия Павлюченкова (22), Дарья Касаткина (23), Екатерина Макарова (35) и Мария Шарапова (41).

Отметим, что матч пройдет 10-11 февраля в Братиславе. Победитель выйдет в плей-офф Мировой группы. Напомним, Мировую группу, в которой выступают элитные женские сборные, наша команда покинула в 2016 году.

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