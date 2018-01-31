Определился состав женской сборной России на первый матч теннисного Кубка федерации против Словакии.

Как сообщает пресс-служба Федерации тенниса России, в команду вошли Наталья Вихлянцева, Анна Калинская, Анастасия Потапова и Вероника Кудерметова.

В этом составе лидерские функции будет исполнять 20-летняя Вихлянцева, являющаяся на данный момент седьмой ракеткой страны. В рейтинге Женской теннисной ассоциации Наталья занимает 76-ю строчку. Выше нее - Светлана Кузнецова (17), Елена Веснина (21), Анастасия Павлюченкова (22), Дарья Касаткина (23), Екатерина Макарова (35) и Мария Шарапова (41).

Отметим, что матч пройдет 10-11 февраля в Братиславе. Победитель выйдет в плей-офф Мировой группы. Напомним, Мировую группу, в которой выступают элитные женские сборные, наша команда покинула в 2016 году.