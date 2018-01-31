Ученые выяснили, какая пища ускоряет развитие рака в сто раз

Группа ученых из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе доказала, что пища с высоким содержанием холестерина может привести к ускорению роста онкологических образований толстой кишки в 100 раз.

Исследование на эту тему опубликовано в Cell Stem Cel. Связь между диетическим холестерином и раком толстой кишки уже установлена, но никто до сих пор не разобрался в механизме этого явления.

- Мы выяснили, что холестерин оказывает влияние на рост стволовых клеток в кишечнике, что приводит к ускорению темпа развития опухолей, - сказал доктор Питер Тонтоноз.

Исследования проводились на мышах. Одна группа грызунов получала пищу с высоким содержанием холестерина. А у другой ученые изменили конкретный ген, чтобы заставить генерировать больше холестерина самостоятельно. Этот ген образует фермент под названием Lpcat3. В результате изменений фермент был "отключен", что привело к росту уровня холестерина.

Эксперименты показали, что у всех мышей не только повышался холестерин, но и активно делились стволовые клетки, из-за которых разрастались ткани кишечника. Эти процессы привели к ускоренному образованию онкологических образований в толстой кишке.

Сегодня задача ученых состоит в том, чтобы увидеть, есть ли этот эффект холестерина для других видов рака.

Диеты, богатые транс-жирами, насыщенными жирами и некоторыми углеводами, способны повысить уровень "плохого" холестерина, считают исследователи. В результате большинство экспертов предупреждают о вреде чрезмерного употребления красного мяса и молочных продуктов.