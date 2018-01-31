Президент России подарил премьеру Израиля письмо Шиндлера

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приняли участие в мероприятиях в Еврейском музее и центре толерантности в Москве, приуроченных к Международному дню памяти жертв Холокоста и годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Лидеры посетили выставку, посвященную восстанию в концлагере Собибор "Собибор: Победившие смерть". В музее были представлены рукопись и личные вещи героя - советского офицера Александра Печерского, возглавившего восстание, документы, видеоматериалы.

"Очень трагичная история, - сказал Нетаньяху. - Но это и история о потрясающем героизме". Свыше 300 человек сумели бежать из концлагеря.

"Наша память - это предостережение от любых попыток "оседлать" идею мирового господства, объявлять, строить, утверждать свое величие на основе расового, национального, любого другого превосходства. Россия категорически отвергает такие подходы", - заявил Владимир Путин. "Поставленное нацистами на поток целенаправленное, массовое истребление людей не перестает ужасать и сегодня. Это, безусловно, был ад на земле", - сказал он.

Премьер-министр Израиля получил подарок от российского лидера. Владимир Путин после встречи с Биньямином Нетаньяху в Еврейском музее и центре толерантности передал ему оригинал письма Оскара Шиндлера.