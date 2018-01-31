Президент Владимир Путин наблюдал за демонстрационным полетом нового сверхзвукового стратегического бомбардировщика-ракетоносца "Ту-160М" "Петр Дейнекин". Позже глава государства предложил сделать гражданскую версию самолета.

Демонстрационный полет Ту-160М проходил на небольшой высоте 300 метров в сложных погодных условиях и длился около семи минут.

"Хорошая работа, - похвалил Владимир Путин. - И движения рассчитаны". Глава государства попросил поблагодарить от его имени летчиков.

"Надо подумать и над гражданской версией", - также заявил президент и напомнил, что в СССР был гражданский сверхзвуковой самолет.

"Ту-144 почему сошел с производства - билет должен был соответствовать какому-то среднему заработку в стране. Но сейчас ситуация другая. Сейчас крупные компании появились, которые могли бы использовать этот самолет", - сказал глава государства. А то пока быстрее долететь до Нью-Йорка, чем из Калининграда до Владивостока, заметил он.

В свою очередь, глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь сообщил, что у корпорации уже есть проект подобного лайнера.

Ту-160, который прозвали "Белый лебедь", - сверхзвуковой стратегический ракетоносец, самый большой самолет с измеряемой геометрией крыла, одна из самых мощных боевых машин в мире. На Казанском авиазаводе идет самый крупный в отечественном авиастроении процесс модернизации с целью восстановить производство Ту-160. Модернизация увеличит эффективность самолета на 60 процентов.

В присутствии президента Владимира Путина был подписан госконтракт о поставках модернизированных Ту-160М для нужд минобороны.

Это 10 самолетов стоимостью более 15 млрд рублей каждый, рассказал президент. Таким образом, завод будет загружен до 2027 года. Так что хотя для большинства предприятий ОПК пик оборонзаказа пройдет, "но для вас не скоро", обнадежил глава государства рабочих.

Владимира Путина пригласили через полтора года совершить полет на этом самолете, а он вспомнил, как летал на Ту-160 в 2005 году. "Незабываемые ощущения, я тогда сказал, могу и сейчас повторить: как во сне", - заметил президент.

"Летчикам в известной степени можно позавидовать, - сказал президент. - Конечно, их работа связана с риском, но она очень интересная, содержательная".

"Что касается самолета самого и его модернизации, то приоткрою небольшую тайну: мы же начали применять его, и для меня стало абсолютно очевидным, что самолет нужно менять", - заметил он. Причем на совершенно новой технологической базе.

"Это серьезный шаг в развитии высокотехнологичной сферы и в укреплении обороноспособности страны. Потому что это один из элементов нашей ядерной триады в воздухе. Это очень знаковая вещь", - заявил глава государства.

Новинка от Ильюшина

Фото: Vesti.ru

Летающий танкер Ил-78М-90А. На земле дозаправит четыре самолета одновременно, в воздухе - один дальний бомбардировщик или два истребителя. Может использоваться в качестве военно-транспортного самолета.

История

О том, что не имеющий аналогов в мире стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 производится в Казани, стало официально известно лишь в феврале 1992 года. Тогда президент РФ Борис Ельцин заявил о прекращении выпуска этих самолетов.

К тому моменту после запуска серийного производства в 1984 году из ангаров авиапредприятия вышли почти три десятка "Белых лебедей", оставались шесть недостроенных экземпляров разной степени готовности. Три машины были собраны уже в XXI веке. Крайнюю из них военным передали в 2008 году. Самолет получил имя (каждый Ту-160 имеет собственное наименование) Виталия Копылова - директора казанского авиапредприятия, при котором и началось производство "стратегов". Разработка самолета велась с конца 60-х годов прошлого столетия. Изначально в ней задействовали ОКБ Сухого и ОКБ Мясищева, но впоследствии к проекту подключились конструкторы из ОКБ Туполева, уже имевшие опыт создания дальнего бомбардировщика Ту-22 и пассажирского сверхзвукового лайнера Ту-144. Многие элементы этих машин были применены в Ту-160. Однако для "Белого лебедя" пришлось найти и беспрецедентные решения и освоить уникальные технологии, например, научиться сварке титана, составляющего 20 процентов планера самолета. Главной проблемой при создании Ту-160 было обеспечение дальности полета. Она по заданию Военно-воздушных сил должна была составлять более 12 тысяч километров без дозаправки в воздухе и максимальной скорости более двух тысяч километров в час.

Конструкторы под руководством Валентина Близнюка нашли выход в применении крыла изменяемой стреловидности - большую часть полета до зоны противовоздушной обороны противника самолет проходит на дозвуковой скорости с почти прямыми крыльями, а преодоление ПВО осуществляется со сложенными крыльями на сверхзвуке, делающем "Белого лебедя" сложной мишенью как для зенитных комплексов, так и для истребителей. Между началом непосредственного проектирования Ту-160 в 1972 году и первым полетом прошло всего девять лет - в декабре 1981 года летчик-испытатель Борис Веремей поднял опытную машину в воздух с аэродрома Раменское. Для столь масштабного проекта срок минимальный.

Подготовил Тимур Алимов, Казань