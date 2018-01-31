Путин сравнил условия бизнеса в России и Франции

Французским бизнесменам, возможно, будет в нашей стране комфортнее, чем на родине. Такую ситуацию не исключил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями Ассоциации франко-российской торгово-экономической палаты. Ведь по условиям ведения бизнеса Россия почти сравнялась с Францией.

"В мае 2016 года у нас состоялся конструктивный разговор о перспективах развития торгово-инвестиционного сотрудничества, связей между Россией и Францией. Ваши рекомендации оказались весьма полезны и многие были учтены нами в работе на экономическом направлении при формулировании правил экономической политики", - начал беседу в Ново-Огарево Владимир Путин.

"Мы рассматриваем Францию в качестве одного из ключевых партнеров России в Европе, стремимся развивать диалог с вашей страной по всем вопросам двусторонней и международной повестки на прагматичной и равноправной основе. И, конечно же, уделяем внимание торгово-экономическому сотрудничеству", - продолжил президент. По итогам 11 месяцев 2017 года взаимный товарооборот увеличился на 15%, накопленные капиталовложения из Франции в Россию достигли почти 14 млрд долларов, более 500 французских фирм действуют в самых разных отраслях российской экономики - автомобилестроении, фармацевтике, производстве продуктов питания, розничной торговле и так далее, аргументировал он.

"Стратегическое значение имеет двустороннее сотрудничество в области энергетики", - обозначил глава государства. "Французские компании получили доступ на российский рынок энергоносителей. Engine планирует принять участие вместе с "Газпромом" в строительстве "Северного Потока-2", Total помогала возводить завод СПГ на Ямале. Приветствуем стремление корпораций вашей страны размещать производство в России, давать заказы нашим малым и средним предприятиям", - сказал Путин.

"Большие возможности для вложений капиталов и технологий открываются французским партнерам в сфере инноваций, - заявил президент. - В России принята программа "Цифровая экономика", направленная на развитие электронной бизнес-среды". Передовые совместные проекты получат поддержку. "Рассчитываем, что новые крупные торговые и инвестиционные контракты будут заключены на предстоящем в мае в Санкт-Петербурге международном экономическом форуме. Мы надеемся, приедет солидная делегация руководителей ведущих компаний промышленного и финансового сектора Франции. Будем рады всех вас видеть!" - пригласил он.

"В нашей стране предпринимаются активные усилия, направленные на повышение макроэкономической стабильности, - продолжил Путин. - ВВП России за прошлый год прибавил 1,4%, до рекордных значений замедлились показатели инфляции. В прошлом году ее рост составил 2,5% и она продолжает снижаться и в этом году. Быстрыми темпами идет восстановление объемов внешней торговли. За январь-ноябрь прошлого года у нас плюс 25%. На высоком уровне сохраняются золотовалютные резервы. Они выросли за последнее время и составляют 442,8 млрд долларов. Приток прямых инвестиций в нефинансовый сектор за три квартала 2017 года составил 23 млрд долларов. Это в два раза больше, чем за тот же период 2016 года и абсолютный максимум за последние 4 года".

"Продолжается работа по снижению административной нагрузки, упрощению таможенных процедур, расширению доступа компаний к кредитным ресурсам. Благодаря этим мерам Россия поднялась в рейтинге Всемирного банка по условиям ведения бизнеса на 35 место, - сказал президент. - Обращаю внимание, что у Франции 31 место, и, если мы так будем и дальше действовать, мы вас скоро догоним". "Я надеюсь, И вам комфортнее будет работать в России, чем во Франции", - с улыбкой добавил он.

"Во всяком случае, сегодня мы уже опережаем не только все государства СНГ, но и ряд стран-членов Евросоюза", - сравнил российский лидер. "Безусловно, мнение наших зарубежных партнеров крайне важно в проводимой нами работе по улучшению делового климата в России. Здесь еще, конечно, если говорить серьезно, многое нужно будет сделать", - заключил он.