Кошелек

Выросли размеры ежемесячной денежной выплаты льготникам

С 1 февраля на 2,5 процента проиндексирована ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) - самая массовая социальная выплата в России. Сейчас ее получают более 15,4 миллиона федеральных льготников, включая инвалидов, ветеранов боевых действий, граждан, подвергшихся воздействию радиации, Героев Советского Союза и России, Героев Социалистического Труда и других граждан. Общие расходы на выплату всех видов ЕДВ с учетом индексации запланированы в бюджете Пенсионного фонда России в размере 450,6 миллиарда рублей.

Такая же индексация ожидает и входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг (НСУ). Как напоминает ПФР, федеральные льготники, имеющие право на получение НСУ, могут выбирать: получать социальные услуги в натуральной форме или в денежном эквиваленте. При этом законодательство предусматривает замену набора социальных услуг деньгами как полностью, так и частично. С сегодняшнего дня стоимость набора социальных услуг составит 1075,19 рубля в месяц. Из них на обеспечение необходимыми медикаментами заложено 828,14 рубля, на предоставление путевки на санаторно-курортное лечение - 128,11 рубля и на бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно - 118,94 рубля.

Лекарства

Цены на жизненно важные лекарства расти не будут

Фото: Александр Корольков/РГ

Стабильный спрос на жизненно необходимые и важные лекарства не способствует повышению их стоимости. Такой прогноз сделал Минпромторг России, учитывая данные Росздравнадзора о снижении цены на эти препараты в 2017 году на 1,8 процента.

Последний раз лекарства этой группы дешевели в 2013 году. Тогда цены на жизненно необходимые и важные препараты снизились на 0,6 процента. Это рекордный показатель за пять лет. По данным Росздравнадзора, больше других подешевели лекарства из ценовой категории до 50 рублей - на 2,1 процента. На втором месте по снижению цен стоят препараты стоимостью от 50 до 500 рублей - на 1,9 процента. Лекарства дороже 500 рублей подешевели на один процент.

В список жизненно важных входят свыше 600 препаратов преимущественно отечественного производства. Список, который ежегодно корректируется, охватывает все группы лекарств - от сердечно-сосудистых и гормональных до противоопухолевых и средств для наркоза. В этом году он был существенно расширен. По словам вице-премьера правительства России Ольги Голодец, некоторые новые жизненно важные препараты сегодня являются фактически прорывными на фармацевтическом рынке и принципиально меняют систему лечения целого ряда заболеваний. Так, в обновленный список попали гормональные противоопухолевые препараты, а также наркотические лекарственные препараты, которые принимаются в процессе лечения онкологических заболеваний и дают подтвержденный эффект блокирования болевого синдрома.

Жилье

Для обманутых дольщиков могут снизить процент по ипотеке

Фото: Сергей Михеев/РГ

В Госдуме считают необходимым снизить ставку по ипотеке для обманутых дольщиков, которые купили свое жилье за счет заемных средств. "Они получили ипотечный кредит для участия в долевом строительстве, но не получили взамен квартиры. Сегодня эти граждане продолжают выплачивать кредит и проценты по нему", - пояснил председатель Комитета ГД по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, руководитель рабочей группы Николай Николаев. Он пояснил, что существует возможность пересмотра условий кредитования заемщиков. "Для этого граждане должны быть осведомлены о своих правах и предоставленных им возможностях", - отметил он. Сейчас комитетом достигнута договоренность о разработке Центробанком методических разъяснений, которые помогут им снизить ставку для таких заемщиков.

При этом обманутых дольщиков в ближайшее время может стать больше. Минстрой расширил круг лиц, которые могут претендовать на этот статус, а следовательно, и на поддержку государства. Получить статус обманутого дольщика скоро смогут покупатели квартир, в отношении которых имели место двойные продажи. Раньше это было основанием для того, чтобы отказать в признании объекта проблемным. "Мы понимаем, что это может увеличить количество обманутых дольщиков, но никто из этих людей не виноват", - сообщил замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин. Кроме того, инициировать включение данных о покупателе квартиры в реестр обманутых дольщиков можно будет уже через полгода после того, как застройщик прекратит исполнение обязательств. Раньше для этого требовалось 9 месяцев.

Вычет

Нанимателям квартир вернут уплаченные налоги за аренду

Фото: Photoxpress

Минстрой разработал законопроект о налоговом вычете для арендаторов квартир. Получить его смогут только обладатели долгосрочных договоров найма помещений. Об этом сообщил замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин. Если арендный договор заключен на срок более 11 месяцев и зарегистрирован в Росреестре, арендатор сможет рассчитывать на получение налогового вычета в размере 13 процентов от затраченных средств. "Такие нормативные инициативы мы подготовили", - сообщил Никита Стасишин. В ближайшее время они поступят в Госдуму.

Минстрой полагает, что эта мера будет способствовать выводу из тени доходов, полученных от нелегальной аренды квартир, с которых сейчас не платятся налоги в бюджет. Сейчас вернуть уплаченный НДФЛ могут покупатели квартир с 2 миллионов рублей, то есть не более 260 тысяч рублей. Вычеты на покупку и аренду квартир будут тесно связаны. Вернуть налоги с аренды смогут только наниматели, которые не пользовались вычетом при покупке жилья. Правило работает и в обратную сторону. Если имущественный вычет на покупку жилья использован не полностью, остаток можно будет получить в виде вычета по найму жилья, и наоборот. Для получения вычета арендаторам нужно будет подавать декларацию в налоговую инспекцию. Как и в случае с вычетом на покупку жилья, возврат налога с аренды будет перечисляться на счет в банке. Также налог можно будет вернуть на работе. Для этого нужно получить в налоговой документ, позволяющий не вычитать НДФЛ из зарплаты.

Алкоголь

Реклама вина из стран Евразийского экономического союза появится в СМИ

Фото: РИА Новости

Вино из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в который помимо России входят Армения, Республика Беларусь, Казахстан и Киргизия, могут разрешить рекламировать в периодической печати, на радио и телевидении. Правительство одобрило поправки в Закон "О рекламе".

Законопроект был внесен на рассмотрение кабинета министров Федеральной антимонопольной службой (ФАС). Он предлагает установить для всех стран ЕАЭС режим "не менее благоприятный", чем для российских производителей. Единственное ограничение - вино обязательно должно быть создано из местного винограда. Вин у Киргизии и Казахстана почти нет, поэтому речь больше идет о рекламе в России армянских вин, считает почетный президент Ассоциации импортеров вин Виктор Звагельский: "Их присутствие также очень незначительно, и вряд ли потребление вырастет из-за рекламы. Законопроект, скорее, направлен на гармонизацию законодательства стран ЕАЭС и на рекламу российских вин".