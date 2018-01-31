Для лыжников в Москве подготовили больше 200 снежных трасс

Погода, наконец, порадовала московских лыжников. После бесснежных декабря и первой половины января зима начала брать свое. Снега выпало уже много, а температура установилась на самых комфортных отметках - не больше минус 5. В общем, пора становиться на лыжи, тем более что в городе проложено больше 200 трасс. Какие же самые лучшие из них, разбирался корреспондент "РГ".

Сокольники

Столичный парк "Сокольники" традиционно занимает первые строчки в рейтингах заядлых лыжников - трассы тут на любой вкус и уровень подготовки, есть прокат и огороженные сетками маршруты, куда не попадают даже животные, а также всепогодные трассы, где можно кататься при плюсовых температурах.

В этом сезоне в парке открылось сразу 14 трасс и еще 2 всепогодные. Последние пролегают вдоль 2-го и 5-го Лучевых просек - первая растянулась на 1,5 километра и огорожена сеткой, а вторая вдвое длиннее. Обе трассы ночью освещены фонарями. "Маршруты прокладывались специальной техникой - ратраком, который используется для подготовки профессиональных горнолыжных склонов. Благодаря особой утолщенной снежной подушке трассы способны функционировать даже при наступлении легкой оттепели", - рассказали в администрации парка.

Что касается обычных трасс, то их общая протяженность в Сокольниках - более 50 км! Самая длинная тянется на 10,5 км - начинается в районе Большого Путяевского пруда, идет по левой стороне каскада прудов и выходит на Ростокинский проезд с возвратом вдоль железнодорожных путей платформы Маленковская.

Нет своих лыж? Не беда. Инвентарь можно взять напрокат в пункте на Митьковском проезде, 11. Работает он с 9.30 до 21.00, цены вполне умеренные: за два часа проката просят 200 рублей, а пенсионеры, студенты и другие льготники заплатят всего 75 рублей. С полным перечнем льгот и другими подробностями можно ознакомиться на сайте парка park.sokolniki.com.

Коломенское и Царицыно

Обширные территории столичных музеев-заповедников тоже пользуются у лыжников завидной популярностью. Этот сезон - не исключение. В Царицыно работают две официальные трассы длиной 5 и 8 км. Обе берут начало и заканчиваются у КПП N 7 напротив гостиницы "Орехово" и образуют два круга - большой и малый. Впрочем, пробираются лыжники и к царицынским прудам - официальных трасс там хоть и нет, но следы от лыж видны постоянно. Проката в музее-заповеднике нет, однако катающихся все равно много, рассказали в администрации.

Коломенское богато на зимние развлечения - тут можно покататься на ватрушках, коньках, зимнем велосипеде и даже "банане"

В Коломенском похожая ситуация - тут две лыжные трассы: длиной 5 км в районе КПП N 1 вдоль улицы Жужа и длиной 3 км в районе КПП N 6 вдоль 1-й улицы Дьяково Городище. Лыжи можно взять в пункте проката на катке на Ярмарочной площади (ст. метро "Коломенская") и в пункте проката в районе КПП N 6 (ст. метро "Каширская"). Цена проката - 250 рублей в час.

Коломенское, кстати, вообще богато на зимние развлечения - тут можно покататься на ватрушках, коньках, зимнем велосипеде и даже "банане" (желтые надувные сани), прицепленном к снегоходу.

Измайловский парк

В Измайловском парке в этом сезоне три лыжные трассы протяженностью 3, 4,5 и 8,5 км, но лыжники активно используют территорию едва ли не всего парка. Комфортно здесь и тем, у кого нет собственных лыж - в парке действуют три пункта проката: у главного входа, на Северной площади и у входа со стороны улицы Соколиной Горы. Лыжные комплекты на ребенка или взрослого обойдутся здесь в 300 рублей в час.

Если устанете от лыжных прогулок, можно взять напрокат палки для скандинавской ходьбы, тем более что по субботам в 11 часов утра в парке проходят бесплатные занятия по этому виду спорта.

Кузьминки

В парке "Кузьминки", а также в относящихся к нему парках "Садовники" и "Борисовские пруды" тоже есть несколько маршрутов - длиной от 1,5 до 3 км. Есть и более протяженные трассы на природной территории Кузьминок - их прокладывают ратраком и освещают в темное время суток, так что любителей покататься там хватает. Прокат можно найти недалеко от главного входа.

Воронцовский парк

Здесь лыжному спорту уделили особенно много внимания: лыжные трассы есть как для взрослых, так и для детей. К тому же в парке постоянно проводят бесплатные тренировки: в 9 утра по субботам для взрослых и в 19.30 по четвергам для детей. Собираются желающие потренироваться возле сцены. Не стоит забывать, что в этом парке весьма живописно - помимо больших прудов тут расположена одноименная старинная усадьба, так что время можно провести с большим удовольствием.

Битцевский парк

Огромная территория площадью 2208 га и подходящий рельеф делают Битцевский парк одним из самых популярных мест у столичных лыжников. "Огромный настоящий лес с интересным рельефом. Есть место под названием Лысая гора - это высокий холм, откуда можно спуститься на приличной скорости", - делятся лыжники информацией на форумах в Сети. На территории парка работают спортклубы, где не только дают напрокат лыжи и другой инвентарь, но и предлагают воспользоваться раздевалками, камерами хранения и т.д.

Парк "Останкино"

Лыжня в парке "Останкино", прилегающего к ВДНХ, идеально подходит для новичков. Она берет начало у стадиона и тянется на 5 км по периметру парка и тропам в его границах. Вечером трасса хорошо освещена, для гостей оборудованы бесплатные теплые раздевалки и пункт проката. В будни он работает с 13.00 до 19.00, а в выходные и праздники - с 10.00 до 21.00. Аренда комплекта обойдется в 180 рублей за первый час и 120 за каждый последующий. Можно взять лыжи и на сутки - это стоит 500 рублей. В залог нужно оставить 3 тысячи рублей за комплект.

Места в столичных парках хватает всем - в некоторых можно после лыжной прогулки прокатиться верхом. Фото: Олеся Курпяева/ РГ

Тем временем

Любителям экстрима, горных лыж и сноуборда, как правило, приходится выезжать из Москвы в область - полноценным серьезным склонам в столице места попросту не находится. Впрочем, одна такая база в городе все же есть - спорткомплекс "Кант". Горнолыжный центр раскинулся неподалеку от станции метро "Нагорная" и предлагает посетителям пусть и короткие (от 80 до 350 метров), но подходящие даже для экстремалов трассы с подъемниками. Любое оборудование здесь дают в аренду, можно нанять тренера или записать ребенка на учебу в детскую группу. Есть камеры хранения, ресторан, каток, горнолыжные тренажеры и т.д.

Кстати

Самая большая в Москве лыжня в этом году накатана на Воробьевых горах - на так называемой озелененной территории МГУ, которая административно относится к Парку Горького. Длина ее - 11 км, рассказали "РГ" в "Мосгорпарке", или чуть больше, чем самая протяженная трасса в Сокольниках.