ГИБДД продолжит выяснение причин ДТП с автобусом на Ленинградском шоссе

Причиной ДТП с автобусом "Мосгортранса" на Ленинградском шоссе сегодня утром не могло стать неудовлетворительное состояние проезжей части, заявила пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

"В это время Ленинградское шоссе было очищено от снега, проведено сплошное прометание проезжей части с последующей противогололедной обработкой", - уточнили в ведомстве.

Напомним, что ДТП у дома 1 по Ленинградскому шоссе в Москве произошло в 4.30 утра. Автобус наехал на бетонное ограждение. От удара пострадали 12 человек - обслуживающие троллейбусные линии сотрудники Мосгортранса, которых автобус вез на работу. По предварительным данным пресс-службы ГИБДД, водитель не справился с управлением. Общий водительский стаж у него - 4 месяца, в сложных погодных условиях это требует особого внимания и выбора соответствующего скоростного режима. Но окончательную причину ЧП на дороге установит проверка ГИБДД.

В Москве не первый день идет обильный снегопад. В частности, только вчера выпала пятая часть месячной нормы осадков. Поэтому столичный главк МЧС накануне выпустил предупреждение о неудовлетворительных погодных условиях, которые сохранятся в регионе и 31 января.

В МЧС напомнили, что в условиях мокрого снега и гололедицы водителям важно снижать скорость и увеличивать дистанцию от впереди идущих транспортных средств.

"Избегайте внезапных маневров, обгонов, перестроений, опережений", - рекомендуют в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.