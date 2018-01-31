К воспитанникам коррекционных школ приехали собаки

В Москве стартовала пятая реабилитационно-образовательная программа "По пути с хаски". Для этого в парк "Сокольники" из Карелии приехали голубоглазые собаки хаски. Вплоть до 5 февраля воспитанники интернатов и коррекционных школ смогут встретиться и поиграть с пушистыми друзьями.

Сеанс хаски-терапии не только делает человека счастливее, как утверждают медики, но и ведет к развитию и эффективной реабилитации. В Москву приехали 15 собак, которые поселились в парке по соседству с местными собаками из "Хаски-парка". Первыми станцию увидели ребята из коррекционного интерната N 108.

Мальчишек и девчонок здешние гиды буквально погрузили в условия арктических путешествий. На протяжении четырех часов дети в роли ученых Географического общества помогали архивариусам отыскать недостающие сведения об Арктике и Северном полюсе. После катаний гиды спросили: "Какой же полярник без знания небесной карты?", а затем отвели ребят к шатру с огромной картой звезд. На входе дети сами привязали собак и пошли отгадывать созвездия, но так просто их не отпустили - предложили оставить на карте свое созвездие. Ребята на перебой выкрикивали: "улыбка", чтобы все, кто посмотрит на небо, всегда были счастливы и радовались жизни, "крылья" - созвездие в честь самой первой птицы на Земле, но были и совсем креативные предложения: открыть на небе крутящееся созвездие - "спиннер".

Напоследок ребята смастерили на память о северном приключении талисман из палочек и веревок.