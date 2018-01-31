Масленичные гулянья пройдут в 22 столичных парках

Второй раз в столице пройдет фестиваль "Московская Масленица". Стартует он 9 февраля и продлится до 18 февраля. Угощать блинами москвичей и гостей города будут не только в 22 столичных парках, но и в центре города. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

"Развлекательные мероприятия в большинстве парков будут идти с 13:00 до 19:00", - говорится в сообщении.

Все, кто придет на праздничные гулянья, смогут принять участие в бесплатных мастер-классах, отведать необычных разноцветных блинов, а также попробовать свои силы в перетягивании каната или залезть на традиционный масленичный столб. Завершится праздник сожжением чучела Масленицы.

Масленичные гулянья пройдут в следующих парках: парк Горького, "Зарядье", "Сиреневый сад", "Эрмитаж", Таганский парк, Измайловский парк, сад им. Н.Баумана и других. С полным списком площадок можно ознакомиться здесь.

Напомним, Масленица - древний славянский праздник, сохранившийся до наших дней со времен язычества. Он посвящен окончанию зимы и приходу весны. Изначально праздник был связан с днем весеннего солнцестояния, но после принятия христианства его стали праздновать накануне Великого поста. Главное блюдо - блины - символизирует весеннее солнце.