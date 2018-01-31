На Ленинградском проспекте автобус врезался в разделитель потоков

Сегодня утром автобус на Ленинградском проспекте около Белорусского вокзала врезался в разделитель потоков. Несколько человек получили ушибы.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе Мосгортранса, автобус был не рейсовый, он вез сотрудников предприятия. Получивших ушибы направили в больницы для осмотра.

По предварительным данным, причиной ДТП стало неудовлетворительное состояние проезжей части.

У водителя четырехлетний стаж работы, перед выездом прошел необходимый медосмотр.

Напомним, накануне, также, по предварительным причинам, из-за плохого состояния дороги, врезался в забор автобус около станции метро "Сходненская".