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31.01.2018 08:45
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Ленинградском проспекте автобус врезался в разделитель потоков

Текст: Светлана Батова

Сегодня утром автобус на Ленинградском проспекте около Белорусского вокзала врезался в разделитель потоков. Несколько человек получили ушибы.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе Мосгортранса, автобус был не рейсовый, он вез сотрудников предприятия. Получивших ушибы направили в больницы для осмотра.

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По предварительным данным, причиной ДТП стало неудовлетворительное состояние проезжей части.

У водителя четырехлетний стаж работы, перед выездом прошел необходимый медосмотр.

Напомним, накануне, также, по предварительным причинам, из-за плохого состояния дороги, врезался в забор автобус около станции метро "Сходненская".

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