Движение на "сиреневой" ветке метро Москвы восстановлено после сбоя

На Таганско-Краснопресненской линии сегодня с утра сегодня был сбой движения. По сообщению столичного метрополитена, опубликованного в микроблоге Twitter, с 7.40 до 8.00 были увеличены интервалы.

Пассажиры рассказывают о том, что на северной части ветки движение останавливалось совсем. В частности, на железнодорожной станции "Тушино" объявляли, что поезда в метро в сторону центра не ходят. Такую же информацию получили и те, кто был на "Планерной". Также сообщалось, что пассажиров высаживали на станции "Спартак".

Сбои в движении сохранялись в течение 40 минут.

Сейчас движение восстановлено полностью.