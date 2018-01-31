Объявлены программы детского отдыха для москвичей

Через неделю в Москве начнется второй этап заявочной кампании по детскому отдыху - родители, чьи заявления на бесплатные путевки прошли проверку, смогут выбрать для чада оздоровительный лагерь или денежный сертификат.

Тематические программы детских смен уже составлены - всего их пять, с мастер-классами и подвижными играми. Рассчитаны они на всю смену, то есть на 21 день. Как сообщили в пресс-службе "Мосгортура", три из них путем опроса выбрали родители. Например, участники туристических отрядов отправятся в походы и виртуальное путешествие с Федором Конюховым на Байкал. Юные исследователи будут постигать азы науки, участвуя в разных квестах и проектах.

Творческая смена собрала в себе мастер-классы и конкурсы по хореографии, актерскому мастерству и журналистике. Еще две программы - военно-патриотическая и спортивная - разработаны с нуля. Участникам первой предстоит пройти "семь ступеней отваги". Их познакомят с историей и географией России, военной подготовкой. Вторая программа отличается обилием мероприятий, посвященных здоровому образу жизни. Все пять программ еще и дополнят занятия по финансовой грамотности и развитию интеллекта, а также мероприятия, посвященные Году волонтера.

Как уже писала "РГ", на первом этапе заявочной кампании москвичи подали около 60 тысяч заявлений на льготные путевки. Родители могли выбрать период отдыха и регион для отдыха ребенка. На первом месте Черноморское и Азовское побережья, далее - Москва и Московская область, а замыкают тройку Кавказские Минеральные Воды. Самый популярный месяц - июль. Второй этап начнется 7 февраля и продлится две недели. За это время родители должны выбрать конкретный лагерь или базу отдыха, а также точные даты заезда. Если предложенные варианты им не подойдут, можно отказаться от путевки и получить сертификат на 30 тысяч рублей. В этом случае отдых для ребенка они полностью берут на себя.

- Чтобы получить путевку на отдых летом 2018 года, родители могли подавать заявление еще в ноябре, значительно раньше, чем прежде, - пояснил гендиректор "Мосгортура" Василий Овчинников. - Поэтому мы успели проанализировать пожелания родителей и закупить путевки под потребности жителей столицы.