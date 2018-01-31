Ранее было установлено, что 25 июля 2013 года врач-гематолог Елена Мисюрина, находясь в помещении столичной клиники на Профсоюзной улице, оказывая пациенту медицинскую услугу - трепанобиопсию, нарушила методику, тактику и технику выполнения указанной манипуляции. Это цитата из пресс-релиза Следственного комитета РФ, который выпустила в минувший вторник пресс-служба СКР.
Резонанс вокруг приговора сложился нешуточный. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил озабоченность этим делом и призвал рассматривать подобные ситуации максимально корректно и объективно. А вице-мэр Леонид Печатников заявил, что изучил историю болезни пациента, в смерти которого обвинили гематолога Мисюрину, и обвинение в ее адрес абсурдно. "Тем не менее в истории болезни существуют экспертные заключения, которые дали возможность судье именно сделать обвинительное заключение", - сказал Печатников.
Согласно выводам экспертов, легшим в основу обвинения, своими действиями Мисюрина причинила пациенту сквозное повреждение кровеносных сосудов, вследствие которого пациент скончался от кровопотери.
В прокуратуре Юго-Западного округа Москвы, изучив все материалы дела, решили иначе. Вчера прокуроры внесли апелляционное представление на приговор. Они просят отменить вынесенное судебное решение и вернуть уголовное дело прокурору в порядке статьи 237 УПК РФ.
В надзорном ведомстве обосновывают свое решение выявленными нарушениями, которые были допущены в ходе следствия. "Так, изложенные в приговоре выводы суда о виновности Елены Мисюриной не соответствуют установленным в судебном заседании фактическим обстоятельствам. А заключения судебно-медицинских экспертиз противоречат друг другу", - говорится в сообщении Генпрокуратуры РФ.
Кроме того, добавили в надзорном ведомстве, в ходе следствия не была дана должная оценка показаниям допрошенных свидетелей и экспертов, а собранные и исследованные доказательства не позволили сделать однозначный вывод о вине врача-реаниматолога Мисюриной.
Параллельно прокуратура просит судебную коллегию по уголовным делам Мосгорсуда освободить Елену Мисюрину из-под стражи и избрать ей не связанную с лишением свободы меру пресечения.