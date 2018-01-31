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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Дело врача перечитали

Прокуратура просит освободить осужденного гематолога Мисюрину
Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск №7484 (21)
Ставшее в последнюю неделю резонансным уголовное дело, которое уже даже стали называть новым "делом врачей", не осталось без внимания прокуратуры. Речь идет об осуждении столичного врача-гематолога Елены Мисюриной. Черемушкинский райсуд Москвы недавно приговорил ее к двум годам лишения свободы по статье об "оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть". То есть за врачебную ошибку. Вчера этот приговор был опротестован прокурором.

Ранее было установлено, что 25 июля 2013 года врач-гематолог Елена Мисюрина, находясь в помещении столичной клиники на Профсоюзной улице, оказывая пациенту медицинскую услугу - трепанобиопсию, нарушила методику, тактику и технику выполнения указанной манипуляции. Это цитата из пресс-релиза Следственного комитета РФ, который выпустила в минувший вторник пресс-служба СКР.

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Резонанс вокруг приговора сложился нешуточный. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил озабоченность этим делом и призвал рассматривать подобные ситуации максимально корректно и объективно. А вице-мэр Леонид Печатников заявил, что изучил историю болезни пациента, в смерти которого обвинили гематолога Мисюрину, и обвинение в ее адрес абсурдно. "Тем не менее в истории болезни существуют экспертные заключения, которые дали возможность судье именно сделать обвинительное заключение", - сказал Печатников.

Согласно выводам экспертов, легшим в основу обвинения, своими действиями Мисюрина причинила пациенту сквозное повреждение кровеносных сосудов, вследствие которого пациент скончался от кровопотери.

В прокуратуре Юго-Западного округа Москвы, изучив все материалы дела, решили иначе. Вчера прокуроры внесли апелляционное представление на приговор. Они просят отменить вынесенное судебное решение и вернуть уголовное дело прокурору в порядке статьи 237 УПК РФ.

В надзорном ведомстве обосновывают свое решение выявленными нарушениями, которые были допущены в ходе следствия. "Так, изложенные в приговоре выводы суда о виновности Елены Мисюриной не соответствуют установленным в судебном заседании фактическим обстоятельствам. А заключения судебно-медицинских экспертиз противоречат друг другу", - говорится в сообщении Генпрокуратуры РФ.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Кроме того, добавили в надзорном ведомстве, в ходе следствия не была дана должная оценка показаниям допрошенных свидетелей и экспертов, а собранные и исследованные доказательства не позволили сделать однозначный вывод о вине врача-реаниматолога Мисюриной.

Параллельно прокуратура просит судебную коллегию по уголовным делам Мосгорсуда освободить Елену Мисюрину из-под стражи и избрать ей не связанную с лишением свободы меру пресечения.

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