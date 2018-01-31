В центре Москвы расстреляли предпринимателя

Сегодня днем в центре Москвы неизвестный преступник расстрелял 43-летнего предпринимателя и скрылся. Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе столичного ГУ МВД, пострадавший получил огнестрельное ранение и был доставлен в больницу.

Инцидент произошел в доме № 10/1 на Летниковской улице. По этому адресу находится бизнес-центр. По предварительным данным, именно там неизвестный открыл прицельную стрельбу. Он успел несколько раз выстрелить в свою жертву.

Сейчас стрелка ищет полиция, приняты меры к задержанию. Есть неофициальные сведения, что к месту преступления он приехал на легковом авто, которое бросил тут же.