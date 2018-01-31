В Москве выросли 40-сантиметровые сугробы

Высота сугробов в Москве достигла 38 см. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России.

- В воскресенье высота снежного покрова была 16 см. Сейчас она выросла даже не в два, а в два с половиной раза - до 38 см. Это на реперной станции. И снег будет еще идти, - рассказал глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Отметим, что для сегодняшнего дня, 31 января, нормой являются 33-сантиметровые сугробы. А рекорд для сугробов составляет 56 см - такой высоты они достигли в Москве в 1966 году.

Вероятно, что сегодня могут быть зафиксированы новые показатели - снег в столице продолжает идти.