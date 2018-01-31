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31.01.2018 21:34
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Возбуждено дело из-за разбитой камеры британского журналиста Филлипса

Текст: Иван Петров

Столичные полицейские возбудили уголовное дело по заявлению, поданному известным в России британским журналистом Грэмом Филлипсом. Он обратился в правоохранительные органы после того как в минувшее воскресенье на Пушкинской площади неизвестный разбил ему видеокамеру. "Отделом дознания ОМВД России по Тверскому району Москвы по данному факту возбуждено дело по статье об "умышленном уничтожении или повреждении имущества", - сообщили "РГ" в пресс-службе главка МВД по Москве.
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В полиции уточнили, что заявитель сообщил, что 28 января у него произошел конфликт с неизвестным мужчиной, во время которого злоумышленник повредил его видеокамеру и тут же скрылся. Сумма ущерба составила 27 тысяч рублей, пояснили в пресс-службе столичного главка полиции.

В настоящее время полицейские разыскивают подозреваемого. Впрочем, особой сложности этот процесс вызвать не должен, поскольку в интернете есть видео, на котором хорошо виден подозреваемый и запечатлено само преступление.

Напомним, британский журналист Грэм Филлипс уже несколько лет работает в России. Ранее, в частности, он освещал конфликт на юго-востоке Украины.

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