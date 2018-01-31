За сутки в Москве зарегистрировано почти 700 ДТП

Почти 700 ДТП было зарегистрировано в Москве за минувшие сутки. Как сообщает ТАСС со ссылкой на столичное управление ГИБДД, в 25 авариях есть пострадавшие, в том числе дети.

- За истекшие сутки в столице произошло 691 ДТП с материальным ущербом, - рассказали в ведомстве.

По данным Гидрометцентра РФ, сегодня в столице столбики термометров не опустятся ниже -3..-1 градуса. Будет облачная погода. В городе продолжит идти снег, кроме того, прогнозируется метель. Тем временем, департамент транспорта Москвы попросил водителей по возможности пересесть на общественный транспорт. В настоящее время сервис Яндекс.Пробки оценивает ситуацию на дорогах столицы в 7 баллов.