В Петропавловске-Камчатском среда объявлена выходным днем

Для сотрудников организаций, подведомственных Петропавловску-Камчатскому, среда объявлена выходным днем из-за циклона, сообщила пресс-служба мэрии. Аналогичные решения власти города также попросили принять руководителей предприятий всех форм собственности.

Кроме того, занятия отменены в школах, кружках и секциях краевого центра.

"При этом детские сады продолжат работать в штатном режиме. Причина отмены занятий - комплекс неблагоприятных погодных условий", - говорится в сообщении городской администрации.

Накануне в Петропавловске-Камчатском выпало 16 миллиметров осадков, скорость ветра достигала 21 метра в секунду. Сейчас ветер стих, но снегопад продолжается. По прогнозам синоптиков, циклон покинет полуостров только к концу недели.