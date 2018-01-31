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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Цены снизят за компанию

Многодетные семьи, которые живут на Дальнем Востоке, смогут летать по льготным авиабилетам
Текст: Елена Березина
Российская газета - Неделя №7485 (22)
Заявления на земельные участки по программе "Дальневосточный гектар" оформили свыше 109 тысяч россиян. Наибольшим спросом пользуется земля в Приморье, на которую подано более 43,3 тысячи заявок. На втором месте - Республика Саха (Якутия), где насчитывается 19,4 тысячи заявлений. На третьем месте - Хабаровский край с более 16,5 тысячи заявок и Сахалинская область, где зафиксировано более 13,5 тысячи заявлений. Как будет меняться программа в этом году, министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка рассказал в интервью "Российской газете".
На авиаперевозки на Дальний Восток действуют так называемые "плоские" тарифы. Фото: depositphotos.com На авиаперевозки на Дальний Восток действуют так называемые "плоские" тарифы. Фото: depositphotos.com
На авиаперевозки на Дальний Восток действуют так называемые "плоские" тарифы. Фото: depositphotos.com

Александр Сергеевич, в этом году внутренние авиационные перевозки на Дальнем Востоке станут дешевле?

Александр Галушка: Да, мы хотим освободить их от налога на добавленную стоимость (НДС). Изменения в законодательство внесем до 1 марта 2018 года. Уверен, это послужит основой для повышения транспортной доступности в округе и для снижения цен на авиаперевозки.

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Кроме того, на авиаперевозки на Дальний Восток действуют так называемые "плоские" тарифы. В прошлом году авиакомпания "Аэрофлот" перевезла по этому тарифу 1,5 миллиона пассажиров.

В 2018 году к ней присоединилась авиакомпания "Россия", и это позволит еще примерно 900 тысячам людей воспользоваться этими условиями. Стоимость перелета, например, из Хабаровска в Москву и обратно составляет у "Аэрофлота" сейчас 25 тысяч рублей, а у "России" - 22 тысячи рублей.

Помимо этого правительство разрабатывает дополнительные механизмы для того, чтобы авиаперелеты с Дальнего Востока в европейскую часть страны и обратно стали доступнее. Льготными авиабилетами в 2017 году воспользовались 600 тысяч человек - молодые люди и пенсионеры.

В 2018 году льгота может быть распространена на многодетные семьи - их на Дальнем Востоке 74,2 тысячи. Свои предложения мы также подготовим до 1 марта 2018 года.

Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка. Фото: Олеся Курпяева/РГ

Сколько аэропортов и аэродромов не хватает Дальневосточному региону?

Александр Галушка: Как минимум сорок - первоочередных. С начала 1990-х годов на Дальнем Востоке осталась лишь шестая часть от общего количества аэропортов и посадочных площадок. Около 70 процентов территории не обладает достаточной авиационной доступностью. Это жизненно важный вопрос. Так, минтрансу и минэкономразвития при подготовке проекта бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов поручено выделить дополнительные средства на реконструкцию 40 аэропортов, в частности, в Нерюнгри, Сангаре, Полярном, Омолоне, Певеке и других городах.

Наибольший интерес к гектару среди недальневосточных регионов проявляют жители Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара

В феврале будет год, как россияне получили возможность взять дальневосточный гектар. Как работает эта программа сегодня?

Фото: depositphotos.com
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Александр Галушка: Выдано 40 тысяч участков. При этом напомню, что изначально все, что связано с выдачей земли, в стране громоздко и забюрократизировано. Ситуацию надо было менять кардинально. Мы не могли ждать, когда она сама поменяется.

И предложили совсем другую модель выдачи земли на Дальнем Востоке. Любой гражданин РФ может зайти на сайт Надальнийвосток.рф, выбрать на карте участок земли до одного гектара, и если у него есть электронная цифровая подпись, то завершить все процедуры, не отходя от своего компьютера. Практика - критерий истины: мы доказали, что у нас в стране так можно и нужно землю выдавать. В XXI веке весь мир пользуется Интернетом, и выдавать землю тоже нужно дистанционно. Это удобно.

Большинство владельцев гектара - будущих и настоящих - готовы заниматься фермерским хозяйством. Фото: РИА Новости

Как программа будет меняться в этом году?

Александр Галушка: За этот год пройден большой путь, мы постоянно совершенствуем механизм выдачи земли на Дальнем Востоке. Напомню, в августе был принят ряд поправок в закон о дальневосточном гектаре, которые сделали доступными ранее закрытые масштабные земельные территории. Это охотничьи угодья, земли Роснедра. Сегодня для выбора жителей России доступно уже 185 миллионов гектаров, что на 30 процентов больше, чем до внесения поправок в закон. Кроме того, теперь чиновники обязаны человеку помочь выбрать новый участок или скорректировать его границы в том случае, если на выбранный участок налагаются, например, границы другого участка, и т.д.

Отрадно то, что около 15 процентов всех заявок на дальневосточный гектар - коллективные, то есть люди стремятся сообща осваивать землю. В 2018 году мы будем продолжать увеличивать площадь земель, которую можно выдавать людям. Также в 2018 году будем заниматься обустройством мест плотного скопления полученных дальневосточных гектаров. Сегодня таких территорий уже больше 70.

Фото: Александр Корольков/ РГ
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И именно эти места в первую очередь должны быть обеспечены базовой инфраструктурой - светом и дорогами. Такие планы обустройства мест повышенного спроса на гектар сегодня готовят дальневосточные регионы вместе с минвостокразвития. Важно, чтобы эти планы начали реализовываться.

Включат ли в 2018 году в программу соотечественников, проживающих за рубежом?

Александр Галушка: В стране работает программа по переселению наших соотечественников из-за рубежа. Дальний Восток здесь уже пользуется хорошим спросом. Только за 11 месяцев 2017 года в рамках этой программы в наш регион переселились почти 4800 соотечественников. И, конечно, те люди, которые стали участниками этой программы, должны получить право взять дальневосточный гектар.

Смысл этой меры в том, чтобы наши соотечественники, принимая решение о том, где именно хотели бы жить, в какой регион России переехать, учитывали тот факт, что на Дальнем Востоке можно дополнительно получить бесплатно землю. Такой законопроект уже внесен в правительство. Рассчитываем, что этот механизм заработает в 2018 году.

Требование закона к получателю гектара только одно - освоить эту землю. Если ты ее освоил, в собственность тебе будет предоставлена бесплатно. Применительно к соотечественникам это же требование сохраняется, но добавляется еще одно - на момент оформления права собственности нужно, чтобы было оформлено гражданство РФ. Землю на Дальнем Востоке получают и смогут получить исключительно граждане России.

Инфографика "РГ": Антон Переплетчиков

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