В Чувашии автобус Чебоксары - Москва опрокинулся в кювет

В Чувашии произошло ДТП с участием рейсового автобуса Чебоксары - Москва.

По информации регионального МВД, авария случилась сегодня в 9.30 на 625 километре трассы М-7 в Моргаушском районе. Водитель автобуса врезался в попутный автомобиль Lada Kalina, который резко сбавил скорость, съехал в кювет и опрокинулся на бок.

Причиной мог стать сильный снегопад, сообщили в управлении МВД по республике. В

салоне автобусе в момент аварии находились 36 пассажиров, никто из них не пострадал.

Организатор перевозок в течение 20 минут предоставил пассажирам дополнительные автобусы, чтобы они смогли продолжить движение.