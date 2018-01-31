В Пензе в крупном ДТП погибли четыре человека

В Нижнеломовском районе Пензенской области на трассе М-5 "Урал" произошло ДТП с участием четырех фур и одной легковушки. В результате четыре человека погибли на месте, еще два получили ранения разной тяжести.

- По предварительной информации, 31 января около 18.30 на 535 км федеральной автодороги М-5 в границах Нижнеломовского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пяти транспортных средств. Участниками ДТП стали легковой автомобиль ВАЗ-2107 и четыре грузовых автомобиля, - сообщил официальный представитель УГИБДД по Пензенской области Павел Болтышев.

Причины аварии устанавливаются.

В регионе более суток бушует метель. Погодные условия тяжелые для автомобилистов. С 30 января МЧС ввело в регионе режим повышенной готовности из-за неблагоприятных метеорологических явлений.