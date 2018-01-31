Куйбышевский районный суд отказал в условно-досрочном освобождении Алексею Богданову, осужденному к 2,5 годам лишения свободы за несколько краж. Причина отказа: Богданов не участвует в общественной жизни и не высказывает желания работать, а значит, по мнению суда, не встал на путь исправления. Правда, работать и играть в самодеятельных спектаклях Алексей вряд ли смог бы, даже если бы очень захотел. Он почти не может передвигаться.

В "РГ" после отказа суда обратилась жена Алексея Богданова - Светлана. По ее словам, осенью прошлого года Алексея из СИЗО увезли в НИИ травматологии и ортопедии, где ему сделали срочную операцию на позвоночнике. Жаловаться на спину он начал еще в апреле, в июле Светлана добилась, чтобы его в СИЗО осмотрел квалифицированный невролог, а рекомендованное им МРТ удалось пройти только в сентябре. И после этого - операция. И улучшений нет.

Алексей не может ни сидеть, ни стоять, ходит только до туалета с палкой раза два в сутки, испытывает постоянные боли, а давление скачет со 160 до 190. В исправительной колонии №12 он лежит несколько дней в медсанчасти, а потом его отправляют в лечебно-исправительное учреждение №10. На поезде. Расстояние между ИК-12 и ЛИУ-10 четыреста километров. К поезду Алексея носят в одеяле. Таких этапов туда-обратно было уже шесть.

- На заседании суда об УДО был телемост с колонией, - рассказывает Светлана. - И представьте себе такую картину: судья уходит в совещательную комнату, и слышно, как конвойный спрашивает: "Ну что, Леша? Хреново тебе?" - "Да". - "Ну ложись". И муж пропадает с экрана - ложится на бетонный пол. Скажите, он что - собака?..

На УДО у Алексея была большая надежда. Тем более что представитель колонии не то что бы не возражал, а рекомендовал его освободить. На решение суда подана жалоба. В административном порядке адвокат Яна Мигачева обжалует и заключение медицинской комиссии, которая освидетельствовала Алексея в ЛИУ-10 еще 22 ноября прошлого года. Тут все еще более странно.

Один из множества диагнозов Алексея, зафиксированный в заключении: полинейропатия. Это поражение центральной нервной системы. Полинейропатия входит в Перечень заболеваний, препятствующих отбыванию наказания. Причем оно значится в документе именно так - "полиневропатия", одним словом, без указаний на степени болезни. Этот Перечень утвержден постановлением правительства РФ. Его, как подтвердили "РГ" в прокуратуре Новосибирской области, нельзя скорректировать никакими ведомственными инструкциями. Однако же в заключении о медицинском освидетельствовании Алексея следующим же абзацем написано: "не имеет заболеваний, препятствующих отбыванию наказания". Не имеет - и все.

По словам Яны Мигачевой, это не первое подобное заключение медиков из ЛИУ-10, которое оспаривается в суде. О причинах подобного отношения к осужденным мы ничего сказать не можем - запрос "РГ" в региональном ГУФСИН еще рассматривают. Врач-невролог Ольга Чернова, которая принимала участие в освидетельствовании, вспоминает такие фразы, которые звучали из уст медиков сотрудников ЛИУ: "Он это заслужил".

Что характерно, вопрос об освобождении Алексея от наказания по состоянию здоровья суд рассмотреть не может, хотя заседание было назначено еще на пятое декабря прошлого года. Его пришлось отменить, потому что за два дня до этого осужденного перевели из ЛИУ-10 в ИК-12, а это другой район и другой суд. Документы из одного суда отправили вдогонку за Богдановым, и пока в одной географической точке сам Алексей и его бумаги так и не совпали.

Между тем состояние Богданова продолжает ухудшаться. Ольга Чернова опасается, что все может закончиться параличом. Кто будет нести за это ответственность? "РГ" будет следить за развитием событий и надеется, что конец этой истории все-таки не будет трагическим.