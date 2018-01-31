Сибиряки впервые увидят голубую и "кровавую" Суперлуну

Впервые за 150 лет жители Сибири станут свидетелями уникального природного явления. Одновременно в небе можно будет увидеть суперлуние, "кровавую" и голубую Луну.

По словам руководителя Омского планетария Владимира Крупко, яркое астрономическое событие произойдет в среду, 31 января. На первый месяц 2018 года выпали сразу два полнолуния. Это достаточно редкое явление, которое называют голубой Луной. Оно совпадет с суперлунием (максимальное сближение Луны и Земли) и лунным затмением. Последнее явление еще называют "кровавой" Луной: во время затмения ночное светило переходит в тень, отбрасываемую Землей, которая окрашивает Луну в красноватый оттенок.

- Взорам сибиряков предстанет потрясающее зрелище, - рассказал "РГ" Владимир Крупко. - Они увидят в течение часа, как яркий лунный диск погрузится в земную тень и, окрашиваясь в багряно-красные тона, практически полностью исчезнет с небосвода. Примерно на час город останется без Луны. После этого Луна каждую минуту будет набирать свою силу. А еще через час привычный для взора серебристый диск снова будет царствовать на небе.

В Омске сегодня наблюдается безоблачная погода. Поэтому затмение можно будет увидеть полностью - невооруженным взглядом. Оно начнется около шести вечера по местному времени. По словам астрономов, в городе будет еще светло - поэтому омичи смогут сделать фотографии. В 19:30 можно будет наблюдать полную фазу лунного затмения, которая продлится часа полтора. К 21:11 астрономическое явление закончится.

В Томске теневое затмение начнется около семи часов вечера по местному времени. Наблюдение будет организовано на смотровой площадке местного планетария. В Новосибирске всех желающих увидеть редкое астрономическое событие ждут в Большом новосибирском планетарии и Планетарии Сибирского государственного университета геосистем и технологий.