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31.01.2018 09:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Новосибирской области задержаны глава полиции Бердска и его дочь

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
В Новосибирской области задержан глава полиции Бердска вместе с дочерью. После задержания руководителя бердской полиции в областном главке МВД инициирована служебная проверка.

Как рассказала "РГ" представитель регионального ведомства Наталья Суковатова, если вина полицейского будет установлена, он будет уволен по отрицательным мотивам. К дисциплинарной ответственности будут привлечены и непосредственные руководители подозреваемого.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
В Новосибирске задержан чиновник по подозрению в мошенничестве

Как пояснил старший помощник Следственного управления СКР по Новосибирской области Дмитрий Чечулин, в отношении 54-летнего главы отдела МВД России по городу Бердск возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. При этом фигурантом дела стала и его 30-летняя дочь. Следователи расценивают преступление, как совершенное группой лиц по предварительному сговору и в особо крупном размере. Задержанным грозит до десяти лет лишения свободы.

Как считают следователи, на преступление полковник полиции решился в апреле прошлого года и договорился с собственной дочерью о возможности провернуть аферу с земельным участком, находящимся в муниципальной собственности. Для начала женщина, по задумке ее отца, должна была принять участие в аукционе на право аренды земли. Ближайший был организован администрацией Бердска в мае того же года, в нем участвовало восемь человек, в том числе и дочь главы городской полиции.

Предложив самую выгодную годовую арендную плату она с легкостью выиграла аукцион. В короткие сроки на участке, под видом капитального дома, было возведено некое строение, а дальше, по версии следствия, в игру вступал уже непосредственный организатор схемы, который намеревался задействовать должностных лиц муниципалитета в процедурах заключения договора аренды земельного участка, выдачи разрешения на строительство и предоставления земельного участка в собственность.

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- Путем мошеннических действий, в Единый государственный реестр недвижимости была внесена запись о регистрации права собственности на индивидуальный жилой дом, договор аренды земельного участка был расторгнут, а земельный участок злоумышленниками выкуплен по цене не более 11 тысяч рублей и выставлен на продажу за сумму более 2 миллионов рублей, - отметил Дмитрий Чечулин.

Однако, эта схема не ушла от внимания сотрудников Управления ФСБ по Новосибирской области и выявленные обстоятельства послужили основанием для возбуждения уголовного дела. Сейчас с подозреваемыми проводятся следственные действия. В ближайшее время будет решаться вопрос по избранию меры пресечения для обоих.

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