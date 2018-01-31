На Ставрополье автобус с 20 детьми столкнулся с "Газелью"

В Предгорном районе Ставропольского края в ДТП попал школьный автобус. Авария произошла около 9.40 в станице Суворовской.

- По предварительной версии, водитель грузовой "Газели", двигаясь на улице Октябрьской станицы Суворовской, выбрал небезопасную скорость для движения, в результате чего не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где допустил боковое столкновение со школьным автобусом "ПАЗ", - сообщили в ГУ ГИБДД Ставрополья.

В салоне автобуса в момент столкновения находились 20 школьников, все они были пристегнуты ремнями безопасности. Детей сразу после ДТП доставили в медучреждение и осмотрели. По текущим данным, пострадавших среди них нет. Повреждение получил предполагаемый виновник ДТП - 27-летний водитель "Газели", у него травмировано колено. Оба водителя, по данным ГУ ГИБДД, были трезвы в момент столкновения.

Установлено, что дорожного фактора в ДТП не усматривается - дорога находится в проезжем сухом состоянии. Обстоятельства произошедшего уточняются, - рассказали в Госавтоинспекции.