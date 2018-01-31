В Дагестане МЧС установит причину пожара на рынке

В Дагестане сотрудникам МЧС удалось справиться с пожаром, который произошел в ночь на 31 января на центральном вещевом рынке города Кизилюрт.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе регионального управления МЧС, около часа ночи пожар, площадь которого составила 500 квадратных метров, был потушен.

"В результате пожара жертв и пострадавших нет. Причина возгорания выясняется. К ликвидации последствий происшествия от главного управления МЧС России по Республике Дагестан привлекалось 28 человек и семь единиц техники", - проинформировали в МЧС.