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31.01.2018 21:58
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В моде только бабушки

В Петербурге люди в возрасте 50+ вышли на "Подиум зрелой красоты"
Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)
Фото: Николай Гонтарь
Российская газета - Неделя №7485 (22)
Это мероприятие проходит в городе уже второй раз и стремительно набирает популярность. Если в прошлом году от жителей Северной столицы, желающих попробовать себя в качестве моделей, было подано 70 заявок, то нынче - уже 170. На подиум вышли 62 человека. Расширяются и возрастные границы. Нынче, например, среди участников было немало мужчин и женщин за 70.

- Мы хотим помочь стереть стереотипы, существующие в нашем обществе по отношению к "третьему возрасту", - говорит организатор проекта Анастасия Лазибная. - У нас принято либо сочувствовать пожилым людям, либо относиться к ним с пренебрежением. Но серебряный возраст дарит человеку свои радости, а у многих самое интересное в жизни начинается именно после 50-60.

С этими словами полностью согласна 65-летняя Лариса Михеева. Инженер-электромеханик по профессии, она вышла на пенсию в 55 и полностью посвятила себя внучке. А когда та подросла, поняла: жизнь свою надо начинать заново, искать в ней новые смыслы. Так она пришла в досуговый центр своего района, где вскоре возглавила клуб "Красивый возраст". Оказалось, что встречи со стилистами, фитнес-тренерами, диетологами и специалистами по рациональной организации дома бабушкам важны не менее, чем молодым хозяйкам. А может, и более.

Фото: depositphotos.com
Необычное сообщение от строгой бабушки удивило интернет

- Нашим российским женщинам в их бытовой жизни вообще не хватает праздника, - говорит сейчас Лариса Михеева. - Не хватает софитов, общения, аплодисментов. К тому же с возрастом особенно отчетливо понимаешь: время уходит, а ты не реализовался. Исполнить вечную "девочкину" мечту о превращении Золушки в принцессу и призван "Подиум зрелой красоты".

Впрочем, мужчин эта затея тоже привлекает. Как заявляют представители сильного пола, им интересно "рискнуть, испытать себя в чем-то необычном, новом, на что никогда ранее не решался". Так рассуждает, например, 61-летний владелец бизнеса Федор Андержанов. А 73-летний Игорь Афончиков, пленивший зрительный зал своей элегантностью, признается, что пришел сюда вслед за подругой, в которую был влюблен с восьмого класса.

К слову сказать, карета в тыкву по окончании праздника не превращается. Так, участники прошлогоднего "Подиума..." настолько сдружились во время репетиций, что не захотели расставаться. И в результате - поставили спектакль "СТАРшеКЛАССные". Сценаристом и режиссером выступил Александр Уткин, тоже один из участников "Подиума...". Интересно, что премьерные показы (их было несколько) прошли на одной из самых престижных площадок города - на сцене Театра комедии имени Акимова. И все - с аншлагом.

Шить для старшего поколения непросто. Но оказалось, в обеих российских столицах и за рубежом немало фирм, готовых ориентироваться на пожилого покупателя

Между прочим, никто из прошлогодних участников модного подиума на этот раз в показы не был допущен: таково условие. Организаторы хотят, чтобы опытом подиума было охвачено как можно больше людей, а становиться профессиональными моделями никто из них не намерен. Однако большинство участников прошлого показа выступили на этот раз в качестве волонтеров-помощников.

Важно и то, что модные дома, предоставившие свою продукцию для показа, после таких подиумов разворачиваются лицом к людям старшего поколения. Швейники единодушны: шитье изделий для людей старшего поколения имеет существенные особенности в лекалах. При этом надо соблюсти еще массу условий: качество тканей, ценовой сегмент, модные тенденции, но без утрирования. Все это осложняет задачу. Однако оказалось, в обеих российских столицах и за рубежом немало фирм, готовых ориентироваться на пожилого покупателя.

Фото: PhotoXPress
Надо ли платить пенсионерам за воспитание внуков

На самом деле это неудивительно. Уже сегодня число пенсионеров в Петербурге составляет четверть населения, а в будущем, как предсказывают демографы, эта цифра будет только увеличиваться.

Любопытно, что в зале можно было увидеть немало молодых лиц: поболеть за своих пришли и дети, и внуки. Лариса Михеева рассказывает, что ее в этих проектах поддерживает вся семья.

- Муж молчаливо, - говорит она. - Но я вижу, что ему нравится. Хотя бы потому, что я спокойнее становлюсь, веселее и ласковее.

16-летняя внучка восхищенно заявляет Ларисе: "Ты ненастоящая бабушка!", а дочерям, одной из которых 42, а другой 37 лет, мамин опыт внушает оптимизм.

- На самом деле многие из нас боятся старости, - говорит соорганизатор проекта, директор фонда "Добрый город Петербург" Дарья Буянова. - А такие мероприятия, как это, доказывают: бояться нечего. Они заряжают оптимизмом не только людей старшего возраста, но и нас, молодых.

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