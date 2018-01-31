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31.01.2018 13:31
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Заполярье членов ОПГ арестовали за похищение бизнесмена ради выкупа

Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)

В Мурманской области арестованы преступники, похитившие предпринимателя и продержавшие его у себя неделю, истязая и грозя убить. Прямо на улице его затолкали в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. От близких похищенного злоумышленники потребовали огромный выкуп, исчисляемый десятками миллионов рублей. Точная сумма выкупа в интересах следствия пока не раскрывается.

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- Близкие предпринимателя обратились в полицию, несмотря на то, что похитители потребовали от них этого не делать, - сообщила корреспонденту "РГ" старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ СУ СК РФ по региону Ксения Кошелюк. - После этого родственники собрали необходимую сумму и под контролем оперативников передали ее преступникам, которые затем отпустили предпринимателя. Через несколько суток сотрудниками Росгвардии и регионального УМВД похитители были задержаны на границе Мурманской области и Карелии. Операция была проведена так быстро, что те не успели оказать сопротивление.

В преступную группу входили восемь человек, в числе которых были ранее судимые рецидивисты. Похищение они спланировали тщательно - распределили между собой роли, подыскали жилье, где прятали похищенного, разработали меры конспирации.

Подобный случай произошел в области впервые. Похищения людей здесь случались и раньше, но никогда похитители не требовали такого крупного выкупа.

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