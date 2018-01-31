Приставы взыскали 119 млн рублей в пользу жертв банды "цапков"

119 миллионов рублей списали сотрудники Межрайонного отдела по исполнению особых исполнительных производств УФСП России по Краснодарскому краю с банковских счетов Надежды Цапок - матери главаря банды из станицы Кущевской.

По решению Октябрьского районного суда Краснодара эти деньги в равных долях были перечислены семерым родственникам жертв, принявших в ноябре 2010 года мученическую смерть от рук членов банды Сергея Цапка.

- Деньги на наши счета уже поступили, - сообщила корреспонденту "РГ" Светлана Сребная, потерявшая в доме кущевского фермера Аметова дочь и внука. - Горе наше от этого не уменьшилось, ведь наших родных не вернешь, но, безусловно, на душе легче стало. Спасибо всем, кто все эти годы поддерживал нас морально и помог добиться справедливости.

Напомним, приговор Сергею Цапку и его подручным был вынесен еще в ноябре 2013 года. А в сентябре 2015-го Кущевский районный суд постановил взыскать солидарно с осужденных участников банды в пользу потерпевших 100 миллионов рублей и еще 153 миллиона рублей - с наследственного имущества умершего за решеткой Сергея Цапка. По данным правоохранителей, эти средства были нажиты в результате преступной деятельности банды, поэтому ходатайства о снятии с них ареста были отклонены.

Однако это имущество целенаправленно уводилось от исков потерпевших, что на два с лишним года растянуло исполнительное производство по взысканию средств в пользу потерпевших.

- В конце декабря Краснодарский краевой суд отклонил апелляцию адвокатов Надежды Цапок, оставив в силе решение Октябрьского райсуда об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на расчетном счете Надежды Цапок, - пояснил руководитель межрайонного отдела по исполнению особых производств управления Федеральной службы судебных приставов по краю Иван Квашура. - В январе в службу судебных приставов поступил исполнительный лист, после чего многомиллионная сумма была списана со счета Надежды Цапок и перечислена взыскателям.

Тем временем



На этом, по словам Ивана Квашуры, история о взыскании денег с членов семьи Цапок в пользу пострадавших не заканчивается. В феврале в судебных инстанциях должна рассматриваться апелляция гражданской жены главаря ОПГ, с арестованных счетов которой могут взыскать 30 миллионов рублей.