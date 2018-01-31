Новости

В Крымском заповеднике ввели карантин из-за бешенства волков 14:13
В Геленджике нашли женщину, убившую своих новорожденных детей 14:02
Жители Беларуси увидят частичное лунное затмение 13:57
Песков прокомментировал драку Шевченко и Сванидзе 13:57
Умер первый и единственный космонавт Украины 13:56
Метрополитен прокомментировал утренний сбой на "фиолетовой" ветке 13:47
СМИ: Пучдемон считает, что каталонские националисты им пожертвовали 13:44
Ксения Собчак сдала в ЦИК подписи избирателей 13:41
Совет Федерации одобрил пакет поправок о добровольчестве и волонтерстве 13:35
CAS объявит решение по апелляциям российских спортсменов 1 февраля 13:32
Каждый десятый абонент готов оплачивать покупки через телефон 13:31
В Заполярье членов ОПГ арестовали за похищение бизнесмена ради выкупа 13:31
Рособрнадзор завершит прием заявлений на участие в ЕГЭ-2018 1 февраля 13:22
В Ленобласти смонтирован новый радиотелескоп для ГЛОНАСС 13:22
Дрифт воронежского снегоуборщика попал на видео 13:20
Жителей Подмосковья попросили сообщать о нечищеных дорогах 13:14
В Госдуме усомнились в адекватности Трампа из-за его заявлений о РФ 13:11
В Алуште возбудили дело по факту смерти пациента в больнице 13:07
В Иркутске вынесли приговор по делу о смертельном "Боярышнике" 13:06
Силуанов рассказал о влиянии санкций на экономику России 13:02
На Дону возбуждено дело после гибели людей в ДТП с автобусом 13:02
Артемьев: Не все сотовые операторы исполнили предупреждение ФАС 12:54
Болгарские надзиратели вышли на акцию протеста против низких зарплат 12:54
Полищук снял свою кандидатуру с выборов президента 12:52
Приставы взыскали 119 млн рублей в пользу жертв банды "цапков" 12:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят возможные сюрпризы в 2018 году в экономике РФ
В "РГ" обсудят возможные сюрпризы в 2018 году в экономике РФ
Тест: Справитесь ли вы с оформлением ДТП без вызова ГИБДД?
Тест: Справитесь ли вы с оформлением ДТП без вызова ГИБДД?
В "РГ" подведут итоги первого года программы "Дальневосточный гектар"
В "РГ" подведут итоги первого года программы "Дальневосточный гектар"
31.01.2018 12:51
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Приставы взыскали 119 млн рублей в пользу жертв банды "цапков"

Текст: Татьяна Павловская (Краснодарский край)

119 миллионов рублей списали сотрудники Межрайонного отдела по исполнению особых исполнительных производств УФСП России по Краснодарскому краю с банковских счетов Надежды Цапок - матери главаря банды из станицы Кущевской.

По решению Октябрьского районного суда Краснодара эти деньги в равных долях были перечислены семерым родственникам жертв, принявших в ноябре 2010 года мученическую смерть от рук членов банды Сергея Цапка.  

- Деньги на наши счета уже поступили, - сообщила корреспонденту "РГ" Светлана Сребная, потерявшая в доме кущевского фермера Аметова дочь и внука. - Горе наше от этого не уменьшилось, ведь наших родных не вернешь, но, безусловно, на душе легче стало. Спасибо всем, кто все эти годы поддерживал нас морально и помог добиться справедливости.

Фото: Татьяна Павловская/РГ
Жертвы "цапков" получат 120 млн рублей со счета матери главаря ОПГ

Напомним, приговор Сергею Цапку и его подручным был вынесен еще в ноябре 2013 года. А в сентябре 2015-го Кущевский районный суд постановил взыскать солидарно с осужденных участников банды в пользу потерпевших 100 миллионов рублей и еще 153 миллиона рублей - с наследственного имущества умершего за решеткой Сергея Цапка. По данным правоохранителей, эти средства были нажиты в результате преступной деятельности банды, поэтому ходатайства о снятии с них ареста были отклонены.

Однако это имущество целенаправленно уводилось от исков потерпевших, что на два с лишним года растянуло исполнительное производство по взысканию средств в пользу потерпевших.

- В конце декабря Краснодарский краевой суд отклонил апелляцию адвокатов Надежды Цапок, оставив в силе решение Октябрьского райсуда об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на расчетном счете Надежды Цапок, - пояснил руководитель межрайонного отдела по исполнению особых производств управления Федеральной службы судебных приставов по краю Иван Квашура. - В январе в службу судебных приставов поступил исполнительный лист, после чего многомиллионная сумма была списана со счета Надежды Цапок и перечислена взыскателям.

Тем временем

На этом, по словам Ивана Квашуры, история о взыскании денег с членов семьи Цапок в пользу пострадавших не заканчивается. В феврале в судебных инстанциях должна рассматриваться апелляция гражданской жены главаря ОПГ, с арестованных счетов которой могут взыскать 30 миллионов рублей.

Главное сегодня

В Госдуме назвали провокацией заход кораблей НАТО в Черное море
Опубликовано видео перехвата самолета-разведчика США российским Су-27
Глава СПЧ принес извинения за драку Шевченко и Сванидзе
Трамп отменил постановление Обамы о закрытии тюрьмы в Гуантанамо
СК выяснит причину обрушения лесов в пешеходном переходе Москвы