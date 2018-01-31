Жительница Ростовской области поселка Юловский Эльмира Лукина работала санитаркой в сельской амбулатории и едва сводила концы с концами. На зарплату медработника младшего звена четверых сыновей не прокормишь. Год назад молодая селянка приобрела по соцконтракту корову, и красавица Зорька стала для семьи настоящим антикризисным "менеджером".

Семья Лукиных живет в Сальском районе в поселке Юловский. Местные жители трудятся на фермах у сельских предпринимателей, рисоводами, у кого есть образование - в детском саду, школе и амбулатории. Зарплаты крошечные - пять, четыре, три тысячи рублей. Особо не разгуляешься. О возможности заключить соцконтракт многодетная мать узнала в центре местного МФЦ. Кроме того, перед глазами был пример - первой в Юловском социальной помощью на развитие подсобного хозяйства воспользовалась подруга Эльмиры Светлана Чернова.

- Светлана поделилась своим опытом, и я подала заявление в службу соцзащиты. Можно было на средства господдержки приобрести корову. Хоть и выросла в селе, но опыта держать крупный рогатый скот у меня не было никакого, - признается Эльмира. - Родители меня поддержали, пообещали помогать на первых порах и на свои деньги приобретать корм для животного.

Соцконтракт Эльмира заключила в ноябре 2016 года. На приобретение коровы положено 60 тысяч, но их выдают после того, как будут оформлены необходимые документы. Срок дается месяц. По словам Лукиной, именно процедура сбора бумаг из разных контор и отпугивает сельчан.

- На самом деле никаких особых трудностей я не заметила. В положенный срок я уложилась, и к новому году наша семья получила подарок - корову Зорьку. Был оформлен договор купли-продажи, заверенный у нотариуса, получена справка у ветеринара.

Под хлев переоборудовали гараж-ракушку. Машины у Лукиных все равно нет. Провели свет, оборудовали стойло, место для кормежки.

Корова "приносит" семье ежемесячно в среднем 12 тысяч рублей

Хлопот с Зорькой немало, но финансовое положение семьи стало постепенно выправляться. Лукиным хватает молока и на стол, и на продажу. Мальчишки - им по 16, 10, 7 лет и младшему 3 года - сметают натуральные продукты с большим аппетитом.

Эльмира научилась делать творог, брынзу и даже самодельные глазированные сырки - они нравятся младшим сыновьям. Излишки продает на рынке, который имеется в поселке. Сейчас Эльмира там одна молочница, и все продукты быстро реализуются. В результате корова "приносит" семье ежемесячно 12 тысяч рублей - это в два с половиной раза больше, чем оплачивается труд санитарки в сельской амбулатории. Поэтому с работы Эльмира ушла. Она думает о создании собственной маленькой фермы.

- Одна корова - это своего рода стартап, прибыли особой не увидишь, но я поняла, как могу ее получить. Зорька отелится, через три года можно будет заключить еще один соцконтракт, - делится планами Эльмира.

Инфографика "РГ": Михаил Шипов/Анна Скрипка

По словам ведущего специалиста УСЗН Сальского района Ольги Кашироковой, в 2017 году УСЗН Сальского района заключило 9 социальных контрактов, общая сумма субсидий на предоставление безвозмездной помощи составила более 524 тысяч рублей.

В основном жители сальских степей берут деньги на развитие подсобного хозяйства, реже на создание ИП. Приобретают овец, кур, но в фаворитах крупный рогатый скот.

К участнику программы социальной адаптации приезжает комиссия и смотрит, как человек живет, есть ли у него двор, сарай. Есть ли возможность приобретать корм, ведь деньги выделяются только на покупку животных. У многих сальчан есть земельные паи, и это во многом облегчает вопрос с кормами. Кроме того, "контрактникам" помогают родители. У многих перед приездом комиссии уже заготовлено сено.

- Задача социального контракта - перейти к активным моделям социальной помощи тем, кто реально в этом нуждается, решить проблему иждивенческих настроений среди населения, стимулировать людей на поиски выхода из трудного положения и повысить их экономическую активность, - объясняет Ольга Каширокова.

Максимальное пособие, которое выдается по социальному контракту, - 60 тысяч рублей. Столько в среднем стоит корова.

Комментарий

Елена Елисеева, министр труда и социального развития Ростовской области:

Какие категории граждан имеют право на такой вид поддержки?

- Социальный контракт заключается с малоимущими семьями, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, установленный в области, попавшими в сложную жизненную ситуацию. Контракт заключается на срок от трех месяцев до одного года не чаще одного раза в три года и не может превышать 60 тысяч рублей на одну семью.

Областное законодательство позволяет потратить эти деньги на поиск работы, получение профессии или на дополнительное профессиональное образование, на ведение индивидуальной предпринимательской деятельности, на лечение, в том числе от наркомании и алкоголизма, на устройство ребенка в детский сад, на погашение долгов за коммунальные услуги, установку приборов учета газа.

Тем временем

Билл Гейтс. Фото: Reuters

Буренка его мечты

Основатель компании Microsoft, один из самых богатых людей мира Билл Гейтс, известный любовью к благотворительности, вложился в весьма необычный проект - по выведению... идеальной коровы. На это миллиардер не пожалел 40 миллионов долларов, пожертвовав их некоммерческой организации, занимающейся генетическими исследованиями в столице Шотландии Эдинбурге.

Неугомонные британские ученые и их коллеги намерены скрестить европейские и африканские породы, чтобы путем проб и ошибок создать супербуренку. У идеальной коровы должны быть такие же высокие надои, как у обитательниц альпийских лугов, а устойчивость к стрессам и жаре - не ниже, чем у коров из какой-нибудь Кении. По убеждению Гейтса, появление на свет такой уникальной коровы поможет борьбе с бедностью и голодом на всей планете.

Подготовила Екатерина Забродина