На Дону в аварии с автобусом погиб подполковник МЧС

Один из четырех погибших в аварии под Ростовом - начальник службы РХБ-защиты отдела Главного управления МЧС России по Волгоградской области подполковник Владимир Кочетков.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, подполковник ехал в Ростов-на-Дону в служебную командировку, и чтобы не терять времени выбрал ночной рейс Саратов - Ростов. Однако до Ростова автобус так и не доехал.

Около четырех часов утра на 319 километре федеральной автотрассы А-260 он улетел в кювет и перевернулся. Первые, прибывшие к месту ДТП спасатели сообщили, - жертвами аварии стали четыре человека, среди которых девочка 2013 года рождения. По информации минздрава Ростовской области, еще 15 человек пострадали. Все они были доставлены в ближайшие больницы. Официального списка всех погибших и пострадавших пока нет, о гибели же подполковника сообщили в управлении МЧС.

"Владимир Евгеньевич Кочетков родился 30 марта 1977 года в городе Хабаровске в семье военнослужащих. В 1999 году окончил филиал Военного университета радиационной, химической и биологической защиты в городе Тамбове. Почти 25 лет своей жизни Владимир Евгеньевич отдал службе Отечеству: сначала в Вооруженных силах РФ, с 2001 года - в спасательном ведомстве. Участвовал в ликвидациях чрезвычайных ситуаций на территории Волгоградской области, субъектов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

Весь коллектив Главного управления МЧС России по Волгоградской области скорбит о безвременной кончине и выражает глубокие соболезнования в невозвратимой утрате родным, близким и друзьям Владимира Евгеньевича Кочеткова", - говорится в сообщении ГУ МЧС по Волгоградской области.