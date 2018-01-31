В Геленджике нашли женщину, убившую своих новорожденных детей

Следователи озвучили предварительные итоги расследования двух дел об убийстве новорожденных в Геленджике, датированных еще 2009 и 2013 годом. По словам правоохранителей, удалось найти мать обоих детей, которую и считают основной подозреваемой.

- В октябре 2009 года было возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела новорожденного мальчика возле металлических баков по улице Херсонской (статья 106 УК РФ). Судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной смерти младенца явилась асфиксия. Позже, в декабре 2013 года, в том же городе в мусорном контейнере по улице Островского нашли и новорожденную девочку, которую также задушили. Долгое время преступления оставались нераскрытыми, - рассказали в СУ СК РФ по Краснодарскому краю. - Теперь же удалось установить не только личность женщины, совершившей данные преступления, но и то, что она является матерью этих детей.

Как рассказали следователи, в обоих случаях женщина рожала в домашних условиях и никому не сообщала о своей беременности. По словам подозреваемой, дети для нее были нежеланными. В настоящее время она дает показания, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.