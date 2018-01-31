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31.01.2018 13:07
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Алуште возбудили дело по факту смерти пациента в больнице

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Следственный отдел по городу Алушта ГСУ СКР по Республике Крым возбудил уголовное дело по факту смерти в городской больнице бывшего директора филиала "Приветное" ФГУП "Массандра". Об этом сообщила пресс-служба ГСУ.

Инцидент имел место еще второго января, но после доследственной проверки и изучения медицинских документов было возбуждено дело по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). По версии следователей, "скорая помощь" доставила пациента утром в ГБУЗ РК "Алуштинская центральная городская больница" с жалобами на плохое самочувствие - жжение в груди, жажду и одышку.

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Но в приемном покое мужчине фактически отказали в медицинской помощи - подумали, что он пьян. Пациент просидел в коридоре без помощи несколько часов, после чего медики посоветовали другу погибшего увезти больного домой. Когда же его состояние резко ухудшилось, врачи все же согласились на госпитализацию, но было уже поздно.

Как считают следователи, медицинская помощь потерпевшему была оказана не в полном объеме, и потому он скончался от кардиомиопатии. Кстати, симптомы при этой патологии сердечной мышцы чем-то действительно напоминают состояние алкогольного опьянения - нарушается речь и координация движений.

Назначены судебно-медицинские экспертизы, а следователи устанавливают вину конкретных медиков в смерти мужчины.

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