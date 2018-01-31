В МВД назвали причину ДТП с автобусом под Ростовом

Утром 31 января в Белокалитвенском районе Ростовской области перевернулся рейсовый автобус. По информации регионального управления МВД, жертвами трагедии стали четыре человека - трое взрослых и четырехлетний ребенок. Предварительная причина аварии - водитель не справился с управлением.

ДТП произошло около четырех часов утра на 318 километре трассы М-21 в Белокалитвенском районе. Как сообщают в региональном управлении МЧС России, рейсовый автобус, ехавший по маршруту Саратов - Ростов, перевернулся и вылетел с трассы. В автобусе в этот момент находились 33 человека.

По версии регионального управления МВД, 50-летний водитель автобуса "не справился с управлением и допустил опрокидывание в кювет". В результате погибли четыре человека, среди которых один ребенок. Число пострадавших в аварии разнится. В управлении МЧС сообщили о 14 пострадавших, в главке МВД - о восьми. Всем им оказывается необходимая медицинская помощь. Пассажиры, которые не пострадали, были отправлены в близлежащую Белую Калитву и Ростов-на-Дону.

В ликвидации последствий ДТП участвовали более 35 спасателей. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции, выясняя все обстоятельства трагедии.