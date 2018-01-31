Верховный суд объяснил, что будет с жильем военных при разводе

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда пересматривала решение Ейского городского суда Краснодарского края и не согласилась с вердиктом коллег.

Все нажитое в браке имущество считается общим, и не важно, кто за него платил. Фото: Владимир Смирнов/ ТАСС

Дележ недвижимости всегда вызывает повышенное внимание не только тех, кого раздел касается лично. Анализ таких дел показывает, что ошибаться могут даже те, кто по долгу службы делит общее семейное добро.

В городе Ейске Краснодарского края городской суд принял иск местной гражданки. Она просила присудить ей долю в квартире бывшего мужа. В суде истица рассказала, что в браке она с мужем-военнослужащим прожила не один десяток лет. В 1998 году на средства государственного жилищного сертификата семья приобрела трехкомнатную квартиру. Причем жилищный сертификат был выдан с учетом всех членов семьи - мужа, жены и двоих детей. Так что истица была уверена - ей принадлежит одна четверть этой квартиры.

Ейский городской суд гражданке в иске отказал. Краевой суд с отказом согласился. Истица пошла дальше и выше - в Верховный суд. Там дело перечитали и заявили - основания для пересмотра дела есть, нарушения допустили обе судебные инстанции.

Судя по материалам этого дела, в 1998 году муж истицы на средства жилищного сертификата купил квартиру. Его жена дала на это нотариальное согласие. За месяц до развода супруг зарегистрировал в ЕГРН право собственности на квартиру. После расторжения брака бывшая жена попросила суд отдать ей четверть квартиры.

Городской суд, отказывая истице, заявил следующее:

Есть постановление правительства (N 320 от 21 марта 1998 года), в котором разъясняется все про жилищные сертификаты. Горсуд сказал, что квартиру купили не на семейные накопления, а по сертификату, право на который "неразрывно связано" со статусом мужа-военнослужащего.

Краевой суд коллег поддержал. А вот Верховный - нет.

Судебная коллегия по гражданским делам ВС начала разъяснения с Семейного кодекса. Там сказано, что все нажитое в браке имущество считается общим, и перечислено, что именно. Причем не важно, кто за него платил и на чье имя оно оформлялось. По этому поводу был даже специальный пленум Верховного суда (N 15 от 5 ноября 1998 года). В 36 статье Семейного кодекса приведен перечень оснований, по которым имущество считается собственностью только одного супруга. Это покупка чего-то до брака или полученное во время брака наследство или подарок. Кстати, вещи "индивидуального пользования" - обувь, одежда и прочее, хоть и было куплено в браке, считается собственностью того, кто его носит. Исключение - драгоценности и прочие предметы роскоши.

Верховный суд сказал: определяющим в отнесении имущества к раздельной собственности являются время и основания возникновения прав собственности на конкретное имущество каждого из супругов.

Спорная квартира куплена в браке по договору купли-продажи. Переход прав собственности и оплата квартиры были во время брака. О жилищном сертификате говорится в Законе "О статусе военнослужащих". Это одна из форм жилищного обеспечения. И не может быть основанием для отнесения такой квартиры к личному имуществу мужа.

Верховный суд подчеркнул: на квартиру распространяется режим совместно нажитого имущества и действует Семейный кодекс. Это не учли местные суды.