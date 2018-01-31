Власти окажут помощь пострадавшим в аварии под Ростовом

Пострадавшие пассажиры автобуса "Ростов - Саратов", попавшие в аварию в Белокалитвинском районе, получат всю необходимую помощь. Об этом сообщил заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов.

Напомним, в ночь на 31 января в Ростовской области произошло ЧП на трассе. Водитель рейсового автобуса "Ростов-Саратов" не справился с управлением, машина съехала с трассы в кювет и перевернулась. Погибли четыре человека, среди них ребенок. 14 человек доставлены в больницы с различным травмами. Всего в салоне автобуса находился 31 пассажир и два водителя.

На место происшествия немедленно прибыли аварийно-спасательные формирования из Белой Калитвы и Каменска-Шахтинского. Всего к ликвидации последствий ДТП привлечены более 35 человек.