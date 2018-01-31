Сегодня произошло сразу несколько аварий с автобусами, в которых пострадали люди. Одной из причин этих ДТП могли стать сложные погодные условия и состояние дорог.

Автобус, следовавший из Саратова в Ростов-на-Дону, около четырех часов утра слетел с дороги в кювет и перевернулся. Фото: СУ СК РФ по Ростовской области/ТАСС

Страшная авария произошла в пять утра в Белокалитвинском районе Ростовской области. Перевернулся рейсовый автобус. Жертвами трагедии стали четыре человека, среди которых оказался маленький ребенок.

Рейсовый автобус марки "Кинг Лонг" выехал из Саратова в донскую столицу около пяти часов вечера 30 января. В пути его пассажирам предстояло провести около 15 часов, причем большую часть - ночью. Поэтому к моменту трагедии все, кто находился в салоне (а это 31 пассажир), скорее всего, крепко спали. Около четырех часов утра их мирный сон был прерван: автобус слетел с дороги в кювет и перевернулся.

ДТП произошло недалеко от города Белая Калитва на 319-м километре федеральной автотрассы А-260. По сообщению пресс-службы управления МВД по Ростовской области, 50-летний водитель автобуса "не справился с управлением и допустил опрокидывание в кювет".

Такое вполне могло произойти потому, что погода в ту ночь не радовала. В Волгоградской области, которую автобус пересекал ночью, шел сильный снег. А в Ростовской, напротив, снег начал таять, а к утру подмерз, превращая дороги в каток.

Плохая ли дорога стала причиной аварии, подвела ли техника или водитель задремал, устав от многочасовой ночной езды, теперь предстоит выяснить правоохранительным органам.

По статистике ГИБДД, количество аварий из-за недостатков дорог в последнее время увеличилось в два раза

По информации пресс-центра ГУ МВД по Ростовской области, полиция возбудила уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ - нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть нескольких человек.

Около пяти утра в Москве на Ленинградском шоссе автобус "Мосгортранса", перевозивший сотрудников предприятия, врезался в бетонное ограждение, разделяющее транспортные потоки. В "Мосгортрансе" предположили, что причиной ДТП стали погодные условия и состояние проезжей части. В Москве также всю ночь шел снег. В результате пострадало 12 человек. Правда, все они получили легкие повреждения.

В столичном комплексе городского хозяйства, однако, заявляют, что Ленинградское шоссе было очищено от снега.

Чуть позже - около 10 утра на улице Косыгина в Москве в фонарный столб врезался рейсовый автобус. Пострадал один человек. Причина - погодные условия и состояние дороги.

Всего же за прошедшие сутки в столице произошло более 700 ДТП.