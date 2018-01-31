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31.01.2018 20:16
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Суд оправданиям не поверил

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)
Российская газета - Неделя - Урал №7485 (22)
В Челябинской области вынесли приговор 27-летнему наркодилеру, который заявил в суде, что часть барышей от торговли наркотиками перечислял в фонды помощи детям и впоследствии собирался открыть собственный фонд.

Как сообщила консультант Сосновского районного суда Елена Грибовская, информация о том, что обвиняемый занимался благотворительностью, в ходе разбирательства опровергнута не была. Но с учетом тяжести предъявленных обвинений суд не стал рассматривать ее в качестве смягчающего вину обстоятельства.

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- В суде установлено, что 27-летний молодой человек, помимо легальной работы в одном из периодических изданий, создал собственный интернет-магазин по дистанционному сбыту наркотических средств, самостоятельно изготавливал и расфасовывал наркотики, после чего оставлял их в "закладках" на территории Челябинска, получая деньги от наркозависимых покупателей, - пояснила Грибовская. - Этим незаконным бизнесом он занимался с 23 марта по 6 апреля прошлого года, пока его деятельность не пресекли правоохранительные органы. Кроме того, подсудимый обвинялся в легализации преступных доходов в особо крупном размере - на сумму более 7,2 миллиона рублей. Однако это обвинение было снято по ходатайству гособвинителя.

После задержания молодой наркосбытчик начал активно сотрудничать со следствием, заключил досудебное соглашение о рассмотрении его дела в особом порядке и попытался убедить суд в желании помочь больным детям.

Наркосбытчик попытался убедить суд в желании помочь детям

Однако предстать в глазах закона новоявленным Юрием Деточкиным наркоторговцу не удалось. Суд приговорил его к девяти годам в колонии строгого режима со штрафом в размере 700 тысяч рублей. На имущество подсудимого, в том числе дорогостоящий BMW, наложен арест, а оргтехника и все, что он использовал для совершения преступлений, конфискованы в доход государства.

Кстати

В 2017 году на Южном Урале пресечено более восьми тысяч наркопреступлений, из незаконного оборота изъято свыше 250 килограммов наркотиков. Сотрудники полиции во взаимодействии с Роскомнадзором добились блокировки более 600 интернет-ресурсов, занимающихся распространением наркотических средств.

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