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31.01.2018 20:18
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Рожденных на Севере премировали

Текст: Анатолий Пристанский (Югра)
Российская газета - Неделя - Урал №7485 (22)
Свыше 523 тысяч молодых югорчан, а это почти треть населения региона, получат в этом году из бюджета по пять тысяч рублей. Выплаты идут с 19 января, за это время деньги перечислены на счета приблизительно 130 тысяч северян.
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"Премиальные" положены тем, кто родился на территории Югры с начала 1993 года по конец 2017-го и живет в автономии. Невиданная финансовая акция приурочена к объявленному главой страны Десятилетию детства, а также к 25-летию автономии как самостоятельного субъекта Федерации. Но это и еще своеобразная компенсация за неудачный амбициозный проект, к реализации которого округ приступил в 1993 году с создания регионального Фонда поколений. В течение ряда лет последнему передали в управление промышленные, коммерческие активы в ХМАО, а также в Санкт-Петербурге.

Дивиденды планировалось направлять на специальные депозитные счета юных югорчан. Проект оказался убыточным, в прошлом году постановлением правительства региона фонд ликвидировали. Ценные объекты недвижимости, предприятия выставят на продажу, выручка пойдет на единовременные выплаты. На них потребуется около 2,6 миллиарда рублей.

Справка "РГ"

Состоящим на учете в органах соцзащиты населения ХМАО пять тысяч рублей выплатят в беззаявительном порядке до 1 марта. Прочим югорчанам следует до 30 ноября сообщить о факте и месте рождения, а также подтвердить проживание на территории округа на портале госуслуг.

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