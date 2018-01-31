Уральские спасатели получили аэролодку

Уральский региональный поисково-спасательный отряд МЧС получил в свое распоряжение аэролодку "Пиранья 6". Эта современная техника сочетает в себе характеристики судна-амфибии, глиссера (легкого быстроходного судна) и аэросаней, и может следить за безопасностью на воде в любое время года и в любую погоду.

"Аэролодка может разгоняться до ста километров в час и выше, ее грузоподъемность - более тонны. На борту можно разместить около десяти пассажиров. Самое главное преимущество "Пираньи" - проходимость: она передвигается по воде, по льду, по болоту и камышам и может добраться до самых труднодоступных мест", - рассказали в пресс-службе главка МЧС Свердловской области.

Такой техники у уральских спасателей раньше не было. "Человек в воде, рыбаки на отколовшейся льдине, переворот судна - лодка справится с любой задачей", - говорит Игорь Макаров, руководитель УрПСО.

В январе "Пиранью" испытали на льду, вскоре она выйдет на патрулирование Белоярского водохранилища, которое традиционно облюбовали поклонники зимней рыбалки, и где, к сожалению, нередки несчастные случаи.