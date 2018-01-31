В Сибири военных подняли по тревоге

Соединения и воинские части 41 армии Центрального военного округа, дислоцированные на территории Сибири, подняты по тревоге - в регионе началась проверка боеготовности.

"Военнослужащие отработают выдвижение в районы учений, где развернут полевые подвижные пункты управления. Также пройдут радиотренировки - военнослужащие продемонстрируют умение управлять войсками по защищенным каналам связи", - передает пресс-служба ЦВО.

Напомним, части 41 общевойсковой армии ЦВО дислоцированы на территории Новосибирской, Иркутской, Кемеровской областей, Республики Тыва и других субъектов Федерации. Штаб военного округа находится в Екатеринбурге.