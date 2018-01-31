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31.01.2018 09:34
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Сибири военных подняли по тревоге

Текст: Татьяна Воробьева

Соединения и воинские части 41 армии Центрального военного округа, дислоцированные на территории Сибири, подняты по тревоге - в регионе началась проверка боеготовности.

Фото: Виктор Толочко/РИА Новости
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"Военнослужащие отработают выдвижение в районы учений, где развернут полевые подвижные пункты управления. Также пройдут радиотренировки - военнослужащие продемонстрируют умение управлять войсками по защищенным каналам связи", -  передает пресс-служба ЦВО.

Напомним, части 41 общевойсковой армии ЦВО дислоцированы на территории Новосибирской, Иркутской, Кемеровской областей, Республики Тыва и других субъектов Федерации. Штаб военного округа находится в Екатеринбурге.

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