Регионы обязали давать льготы на проезд на всех маршрутах

Регионы должны давать льготы на проезд не только на маршрутах с регулируемыми тарифами, но и на коммерческих маршрутах. Об этом заявил заместитель министра транспорта Николай Асаул на коллегии минтранса. Пояснив, что такие пояснения минтранс получил от минфина.

Проблема в том, что региональные и муниципальные власти, пытаясь сэкономить, активно пользуются своим правом вводить маршруты не только с регулируемыми тарифами, где есть льготы на проезд, но и коммерческие маршруты. В результате растет поток жалоб от пассажиров, ведь они теряют на этих маршрутах льготы, которые были до этого. Им приходится дольше ждать автобуса, в котором можно проехать бесплатно, а таких становится все меньше. Теперь регионы обяжут соблюдать права льготников на всех видах маршрутов.

В целом картина по автобусным регулярным перевозкам внутри муниципалитетов удручающая. В семи регионах местными властями не выполняется требование закона по выдаче карт маршрутов. В 12 регионах власти не проверяют, как перевозчики выполняют перевозки по выданным разрешениям на маршрутах. А проверка и пресечение нелегальных автобусных перевозок проводятся только в четырех городах, отметил глава Ространснадзора Виктор Басаргин. В половине муниципальных образований не контролируется выполнение контрактов на перевозки, хотя такие полномочия у местных властей есть.

Два года как действуют новые требования по перевозкам, которые должны были сделать рынок перевозок более конкурентным и улучшить обслуживание пассажиров. А в результате под новыми вывесками у муниципалитетов прежние возможности рулить бизнесом, сказал президент Российского автотранспортного союза Олег Старовойтов. Вдобавок возникло много дублирующих маршрутов. Для того чтобы выиграть конкурсы и получить контракты на бумаге, появились транспортные средства с немыслимыми характеристиками. Иногда доходит до анекдотичных случаев, когда выигрывает тот, чья заявка подана первой. И для этого заявки на конкурсы регистрируются даже раньше открытия самого конкурса, сказал Олег Старовойтов.

Решить эти проблемы должны поправки в законодательство, которые заработают летом этого года. В том числе больше не будет возможности "отнять" маршрут в первый же день работы перевозчика на нем. Решение об изменении либо отмене маршрута по инициативе местных властей принимается не позднее чем за 180 дней до дня окончания срока действия свидетельства перевозчика и вступает в силу по окончании срока его действия.

Проверка и пресечение нелегальных автобусных перевозок проводятся только в четырех городах

Еще одной проблемой общественного автотранспорта являются его убыточность и низкие зарплаты сотрудников. В 2015-2016 годах рост тарифов на этом виде транспорта был ниже роста инфляции в два раза. Заказчики-муниципалитеты устанавливают нулевую цену контракта и ставят перевозчиков на грань. Экономить приходится и на зарплатах, и на безопасности. Конечно, уровень зарплат водителей автобусов и троллейбусов нельзя поднять до уровня командира самолета, но опускаться ниже тех сумм, которые платят разнорабочим, нельзя, считает министр.