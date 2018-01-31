Россиян ждет второй этап амнистии капиталов

C 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 года может пройти второй этап так называемой амнистии капиталов. Такой законопроект внесен в Госдуму.

Амнистия коснется как открытых в зарубежных банках счетов по состоянию на 1 января 2018 года, так и закрытых на момент предоставления декларации при условии, что они были открыты до 1 января 2018 года. Сроки ликвидации контролируемых иностранных компаний законопроект продлевает до 1 марта 2019 года.

Формат амнистии предлагается облегчить по сравнению с первым этапом. Например, задекларировать доход или проинформировать о наличии счета в иностранном банке можно будет в любом отделении налоговой инспекции или центральном аппарате Федеральной налоговой службы, тогда как ранее кроме последнего можно было обращаться только в налоговый орган по месту регистрации физического лица. Кстати, те, кто участвовал в первом этапе, могут поучаствовать и во втором. Объем гарантий для них сохраняется полностью.

Продлевать амнистию нужно, поскольку это экономически и политически целесообразно, считает председатель Совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков. "Экономический эффект однозначен, поскольку те капиталы, которые работали за рубежом, будут работать на российскую экономику. Появятся новые финансовые ресурсы, вырастут бюджетные поступления благодаря новым налоговым источникам", - уверен он.