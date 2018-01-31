Samsung выпустит оборудование для добычи криптовалют

В Samsung выпустят комплектующие для майнинга. Финансовый аналитик Джозеф Янг рассказал в своем Twitter, что компания уже начала производство интегральных схем ASIC, предназначенных для добычи биткоинов и других криптовалют.

По мнению Янга, это беспрецедентный шаг.

Samsung (Yes Samsung) has entered production phase of ASIC miners and mining equipment specialized for bitcoin and cryptocurrency mining. This is unprecedented. I believe this would provide Bitmain its first real competitor.https://t.co/66fwxozEVP — Joseph Young (@iamjosephyoung) 30 января 2018 г.

Дистрибьютором нового оборудования станет китайская компания.

Ранее в Samsung уже демонстрировали интерес к криптовалютам. В октябре прошлого года компания построила майнинговую ферму из своих старых флагманов - смартфонов Galaxy S5, выпущенных в 2014 году. При этом была использована специально разработанная операционная система. Ферма из старых гаджетов оказалась более энергоэффективной, чем средний компьетер.

Этот эксперимент в Samsung объяснили желанием продемонстрировать, что старые технологии не стоит списывать со счетов.