Samsung выпустит оборудование для добычи криптовалют

31.01.2018, 10:28 Текст: Виктория Чернышева

В Samsung выпустят комплектующие для майнинга. Финансовый аналитик Джозеф Янг рассказал в своем Twitter, что компания уже начала производство интегральных схем ASIC, предназначенных для добычи биткоинов и других криптовалют.

По мнению Янга, это беспрецедентный шаг.

Дистрибьютором нового оборудования станет китайская компания.

Ранее в Samsung уже демонстрировали интерес к криптовалютам. В октябре прошлого года компания построила майнинговую ферму из своих старых флагманов - смартфонов Galaxy S5, выпущенных в 2014 году. При этом была использована специально разработанная операционная система. Ферма из старых гаджетов оказалась более энергоэффективной, чем средний компьетер.

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Этот эксперимент в Samsung объяснили желанием продемонстрировать, что старые технологии не стоит списывать со счетов.

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