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31.01.2018 05:55
Рубрика: Происшествия

Шевченко объяснил драку со Сванидзе на радиостанции

Причиной драки журналистов Максима Шевченко и Николая Сванидзе в прямом радиоэфире стал различный подход к трактовке истории страны. Об этом Шевченко заявил в интервью телеканалу "360", передает РИА Новости.

"Я никогда руки первый не распускаю, - отметил телеведущий. - Была словесная дискуссия. Я ему сказал: "Коля, ты плюешь на могилы советских солдат". Он мне сказал: "Ты подонок. Был бы ты ближе, я бы дал тебе по морде"".

Фото: Фотохроника ТАСС
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"Он пошел ко мне, я встал, руки убрал за спину, - продолжил Шеченко. - Он ударил меня, после этого я, на инстинкте, ему ответил. Он улетел в угол".

Ранее за выходку членов президентского Совета по правам человека принес извинения глава СПЧ Михаил Федотов. Он пообещал приложить все силы к тому, чтобы Сванидзе и Шевченко извинились перед аудиторией и друг другом.

Напомним, инцидент произошел во время прямого эфира в студии радиостанции "Комсомольская правда". Гости участвовали в передаче, в ходе которой обсуждался вопрос о том, "считать ли сталинизм болезнью". По словам Сванидзе, Иосиф Сталин до начала войны "довел страну до катастрофического состояния" и назвал коллегу "мерзавцем". Шевченко в свою очередь обвинил историка в оскорблении памяти погибших советских воинов и назвал его "конченным демагогом".

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