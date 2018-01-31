Sony выпустит смартфон с гибким OLED-дисплеем

31.01.2018, 10:51 Текст: Виктория Чернышева

Sony планирует пополнить линейку продукции смартфонами с гибкими OLED-дисплеями. Поставщиком экранов станет LG Display, с которой компания уже сотрудничает в производстве телевизоров.

Эту информацию озвучил портал Business Korea, со ссылкой на собственный источник.

В прошлом году Sony удалось хорошо заработать благодаря выпуску большого телевизора с OLED-панелью. Это усилило позиции производителя на рынке устройств премиум-класса, В первой половине 2017 года чистая прибыль Sony стала самой высокой за последние 10 лет.

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На рынке смартфонов у Sony пока успехи гораздо более скромные. Однако в Японии компания занимает в этой нише второе место после Apple.

По мнению аналитиков, LG Display является для Sony привлекательным партнером, который может помочь привлечь новых клиентов. Для корейского же производителя важно приобретать клиентов: с третьего квартала нынешнего года LG Display запускает массовое производство гибких OLED-модулей.

Это позволит компании больше не зависеть от крупных покупателей, таких как Apple.

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