Совфед продлил полномочия главы Конституционного суда Зорькина

Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин будет оставаться на своем посту еще в течение шести лет. Совет Федерации на своем сегодняшнем заседании переназначил его на шестой срок.

Накануне кандидатуру Зорькина обсудил профильный комитет по конституционному законодательству и государственному строительству и рекомендовал палате утвердить его на посту председателя Конституционного суда.

В ходе тайного голосования 153 сенатора высказались за предложенную кандидатуру, один воздержался.

"Мы сегодня приняли очень правильное решение", - прокомментировала итоги голосования председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

"Это абсолютный профессионал, абсолютно честный, очень достойный, независимый человек. Это человек, который обладает высочайшим авторитетом в профессиональном сообществе и в целом в России", - добавила она.

Валерий Зорькин впервые возглавил Конституционный суд России в конце 1991 года, в 1993 году ушел в отставку, оставшись судьей КС. Вновь возглавил суд в 2003 году и с тех пор остается его бессменным руководителем. Новый - шестой срок его полномочий - начнется 22 февраля.

18 февраля Зорькину исполнится 75 лет. Для судьи КС предельный возраст нахождения на должности - 70 лет, но для председателя это ограничение не действует.